Seul’de gündem Suriye krizi

Özbekistan’ın ardından Güney Kore’ye geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı. “Mavi Ev” olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

BAŞ BAŞA 1 SAAT

Başkent Seul’deki törende, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de hazır bulundu. Karşılama törenin ardından baş başa 1 saat görüşen Erdoğan ile Moon daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Türkiye ile Güney Kore tarafından iki ülke liderlerinin görüşmesine ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

“Erdoğan ile Moon, dünya barışı ve istikrarıyla, terör ve mülteci krizi gibi küresel ölçekteki çeşitli konularda iş birliği yapma hususunda mutabık kaldı” denilen açıklamada şunlar kaydedildi: “İki lider, Filistin ve Suriye dahil olmak üzere Ortadoğu’daki durum hakkında görüş alışverişinde bulundu, Suriye’deki ihtilafın kalıcı siyasi bir çözüme kavuşturulması ve insani krize çözüm bulunması için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini dile getirdi. Türkiye tarafından öncelik verilen “2023 Vizyonu”nun başarıyla gerçekleştirilmesi için yakın iş birliğinde bulunma hususunda mutabık kalındı. Ulaşım, altyapı, enerji ve savunma sanayi alanları dahil olmak üzere iş birliği projelerini genişletmeye yönelik çabaları sürdürme hususunda da anlaşıldı.”