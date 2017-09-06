'Sıcak darbe olacaktı'

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada “müdahil” olarak dinlenen Fatma Türkkol ile eski yüzbaşı İbrahim Keleş çarpıcı açıklamalar yaptı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki 28 Şubat davasının duruşmasına, sanıklar, bazı müdahiller ve taraf avukatları katıldı.

DAVA YAVAŞ GİDİYOR

Sanık avukatlarının, duruşmadaki Genelkurmay Başkanlığından bazı belgelerin istenmesi talebini Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy “delillerin toplandığı” gerekçesiyle reddetti. Bu sırada söz alan sanıklardan emekli Tümgeneral Ümit Şahintürk, duruşmalara gelirken kendisine “28 Şubat davası daha bitmedi mi? Nereye gidiyorsun?” diye sorulduğunu aktardı. Şahintürk, “Dava sürecinde bazı arkadaşlarımız vefat etti. Yargılama çok ağır ilerliyor, böyle giderse yakında yargılayacak kimseyi bulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yiğitsoy, “Biz de davayı bitirmeye çalışıyoruz. Bir yandan talepte bulunuyorsunuz bir yandan da ‘Davayı bitirin.’ diyorsunuz. Ben bunu anlamadım.” karşılığını verdi.

GERÇEK DARBE PLANI

Kara Kuvvetleri Komutanlığında öğretmen kıdemli yüzbaşı olarak görev yaparken 28 Şubat sürecinde rütbesi piyade ere düşürülüp ordudan ihraç edilen İbrahim Keleş, o dönemin “postmodern bir darbe” olarak adlandırılmasına rağmen gerçek bir darbe olduğunu söyledi. Keleş, “REFAHYOL hükümeti görevi bırakmasaydı, darbeyle yönetime el konulacaktı, sıcak darbe yapılacaktı. İlgili yerlerden o döneme ilişkin güncellenmiş sıkıyönetim planı istenirse bu görülecektir” değerlendirmesini dile getirdi. Müdahil Keleş, 28 Şubat sürecinde, eşinin de kıyafetinin sorun olarak görüldüğünü anlattı.