'Sıcak darbe olacaktı'
Kıdemli yüzbaşı iken 28 Şubat sürecinde TSK’dan ihraç edilen İbrahim Keleş, “REFAHYOL görevi bırakmasaydı, sıcak darbe yapılacaktı. O döneme ilişkin sıkıyönetim planında bu görülecektir” dedi.
28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada “müdahil” olarak dinlenen Fatma Türkkol ile eski yüzbaşı İbrahim Keleş çarpıcı açıklamalar yaptı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki 28 Şubat davasının duruşmasına, sanıklar, bazı müdahiller ve taraf avukatları katıldı.
DAVA YAVAŞ GİDİYOR
Sanık avukatlarının, duruşmadaki Genelkurmay Başkanlığından bazı belgelerin istenmesi talebini Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy “delillerin toplandığı” gerekçesiyle reddetti. Bu sırada söz alan sanıklardan emekli Tümgeneral Ümit Şahintürk, duruşmalara gelirken kendisine “28 Şubat davası daha bitmedi mi? Nereye gidiyorsun?” diye sorulduğunu aktardı. Şahintürk, “Dava sürecinde bazı arkadaşlarımız vefat etti. Yargılama çok ağır ilerliyor, böyle giderse yakında yargılayacak kimseyi bulamayacaksınız” ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Yiğitsoy, “Biz de davayı bitirmeye çalışıyoruz. Bir yandan talepte bulunuyorsunuz bir yandan da ‘Davayı bitirin.’ diyorsunuz. Ben bunu anlamadım.” karşılığını verdi.
GERÇEK DARBE PLANI
Kara Kuvvetleri Komutanlığında öğretmen kıdemli yüzbaşı olarak görev yaparken 28 Şubat sürecinde rütbesi piyade ere düşürülüp ordudan ihraç edilen İbrahim Keleş, o dönemin “postmodern bir darbe” olarak adlandırılmasına rağmen gerçek bir darbe olduğunu söyledi. Keleş, “REFAHYOL hükümeti görevi bırakmasaydı, darbeyle yönetime el konulacaktı, sıcak darbe yapılacaktı. İlgili yerlerden o döneme ilişkin güncellenmiş sıkıyönetim planı istenirse bu görülecektir” değerlendirmesini dile getirdi. Müdahil Keleş, 28 Şubat sürecinde, eşinin de kıyafetinin sorun olarak görüldüğünü anlattı.
‘İRTİCA’ DEDİLER YILLARIMI ÇALDILAR
28 Şubat davasına müdahil olan isimlerden Fatma Türkkol 28 Şubat postmodern darbe sürecinde başörtüsüyle okumak istediğini ancak buna izin verilmediğini ifade etti. Başörtülü olarak girmek istediği üniversite sınavından terörle mücadele polisleri eşliğinde yaka paça çıkarıldığını kaydeden Fatma Türkkol, “Kimseye bir şey yapmadım. ‘İrtica ile mücadele’ diyenler bana yıllarımı kaybettirdi. Yurt dışında okumak zorunda kaldım. Beni inançlarımla ideallerim arasında seçim yapmak zorunda bırakan, memleketimden uzaklaştırılan bu insanlardan şikayetçiyim.” şeklinde konuştu. Avukat ve mağdur diğer müdahiller de, darbeci sanıkların gerekli cezaya çarptırılması talebinde bulundu.
BU NASIL DARBE DAVASI
Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, avukatların beyanları dinlendi. Müşteki avukat Cüneyt Toraman, “Türkiye’de ilk darbe yargılaması, gerçek anlamda 15 Temmuz’dan sonra başladı. Yani 40’dan fazla açılmış dava var, iddianamelerin çoğu elimizde, bakıyoruz. Keşke bu davanın iddianamesi de bu şekilde hazırlansaydı. O davada medya sorumluları, siyasiler, iş adamları, askerler var, çoğu tutuklu. Bu davada niçin yok, nasıl bir darbe davası?” dedi.
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