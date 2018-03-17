Sicili bozuk AP’den cahilce bir karar
“Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa’ya terörün yayılmasının önüne geçiyor. Bir anlamda Türkiye Avrupa’yı terörden koruyor. Bize dua etmeleri lazım. Bunlar tamamen vizyonsuz, cahilce, bölgenin sorunlarından bihaber insanların verdiği kararlar...”
- HALİME KÖKCE
BAŞBAKAN YILDIRIM, AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN AFRİN SKANDALINA SERT ÇIKTI
Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak için gittiği Bakü’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomiden politikaya gündemdeki konuları değerlendiren Başbakan şunları kaydetti…
- DUA ETMELİLER: (Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Afrin’le ilgili kararı) Terörle mücadeleyi onlar mı yapıyor? Kusura bakmasınlar, onlar sıcacık koltuklarında otururken Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa’ya terörün yayılmasının önüne geçiyor. Bir anlamda Türkiye Avrupa’yı terörden koruyor. Bu kararları almadan önce dönüp dolaşıp, yatıp kalkıp Türkiye’ye dua etmeleri lazım.
- BİHABERLER: İşte efendim Kürt kuvvetler... Ne zamandan beri PKK’lılar PYD’liler YPG’liler eli kanlı Kürt kuvveti oldu. Öyle bir devlet mi var da Kürt kuvvetinden bahsediyorlar. Bunlar tamamen vizyonsuz, cahilce, bölgenin sorunlarından bihaber insanların verdiği kararlar... AP’nin bu anlamda sicili bozuk. Aldığı kararların bir yaptırımı da yok zaten. Bu kararları alırlar, bunları hangi saiklerle aldıklarını da biliyoruz. Arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Yazık koca Avrupa kıtası bölücü terör örgütüne neredeyse teslim oldu.
- İŞ BİTİNCE ÇIKARIZ: (Afrin operasyonunun mayıs aylarında bitebileceğine dair Dışişleri Bakanı’nın açıklamalar oldu) Afrin operasyonu devam ediyor. Şu gün biter, şu gün gireriz çıkarız diye bir şey yok. Burada sivillere zarar vermeden çalışmak teröristleri etkisiz hale getirmek, sivillerin herhangi bir zarar görmemesi kolay bir iş değil. Bu operasyonun tabiatından kaynaklanan bir zorluk var. O yüzden şu gün biter, şu gün gireriz, şu gün çıkarız gibi bir şey demek doğru olmaz. İşlerini tamamlayınca çıkacaklar.
- DURUŞUMAZ NET: (Münbiç’te ne olacak?) Bizim oradaki duruşumuz çok net. Afrin’de duruşumuz neyse Münbiç’te de duruşumuz aynı... Sınırlarımızın güneyinde terör örgütlerinin varlığını istemiyoruz.
- İLKELER ESASTIR: (Yeni ABD Dışişleri Bakanı Pompeo süreci nasıl değiştirir?) Bizim için o gitmiş, bu gelmiş fark etmez. Bizim için ilkeler esastır. Türkiye hiç bir zaman terör tehdidi altında varlığını sürdürmek niyetinde değil.
- AYRIM OLMAZ: (Fırat’ın doğusunda Afrin ve Münbiç’te olduğu kadar net mi Türkiye?) Terörde Doğu ve Batı diye bir şey olmaz. Fırat’ın doğusu, Fırat’ın batısı diye bir ayrım olmaz. Terör neredeyse bizim uluslararası ve ulusal anlamda meşru hakkımızdır. Bize rahatsızlık veren, canımızı yakan bütün unsurların hakkından gelmesini biliriz. Eğer bunların arkasında birileri varsa ona karşı da tutumumuz değişmez.
- SAHTEKARLIK OLMAZ: (Mühürsüz oy pusulaları tartışması) Şimdi artık eski kafa, eski düşünce şekliyle yeni icraatları yapamayız. Şimdi bütün oy pusulaları filigranlı. Yani, mühre falan gerek yok. Bu eski, klasik devlet bakışı. Burada bir sahtekarlık söz konusu olmaz.
- KAZANMA ÜMİTLERİ YOK: (Bazı CHP’li vekiller bir öneri ortaya koydu. Cumhur ittifakına karşı, seçime girmemek…) O girmeyelim diyenler kazanma ümidi olmayanlar… 8-9 seçim kaybettiler. Bundan sonrakine de ne diye zahmete girelim, bunu da kaybedeceğiz diye düşünmüş olabilirler. Ama Kılıçdaroğlu da tabi “Seçime gireceğiz” dedi. Çünkü o da kazanacağına inanıyor. Yani, ümit fakirin ekmeğidir.
KARABAĞ GAZİSİNE PLAKET
6. Küresel Bakü Forumu’na katılan Başbakan Yıldırım, Karabağ’da girdiği çatışmada gözünü ve ayağını kaybeden Azerbaycanlı gazi Yüzbaşı Kamil Musavi ile görüştü. Musavi, “Ben de Afrin’e gitmek isterdim. İnsan ayaksız gözsüz de yaşayabilir ama vatansız yaşamak
mümkün değil” dedi. Yıldırım ise, “Bu aşk olduğu müddetçe kimse bize zarar veremez Kamil Yüzbaşım. Kardeşlerin, ağabeylerin Afrin’de destan yazıyor” diye konuştu. Başbakan, görüşme sonrası Musavi’ye Türk ve Azerbaycan bayraklarından oluşan bir plaket verdi.
Başbakan Yıldırım, Bakü gezisini takip eden gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.
Yüksek faize köklü çözüm için çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Başbakan da faiz konusunda çalışma yapıldığını vurguladı. Yıldırım, “Yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz” dedi.
- ÇALIŞMALAR OLGUNLAŞTI: (Esnaf ve çiftçilere nefes aldıracak yeni bir paket üzerinde çalışıldığını söylemiştiniz. Bu konuda ne yapılacak? Bir de faizler malum yüksek... Faizler konusunda ne tür adımlar atılacak?) Çalışmalar epey bir olgunlaştı. Ama son şeklini henüz vermedik. 2017’de olduğu gibi 2018’de de çeşitli sektörlere yönelik bazı tedbirler ve kolaylıklar getireceğiz. Bunu yapmakla durgunluk geçiren bazı sektörlerin sorunları çözüme kavuşturulacak.
- YÜKSEK FAİZ VE KUR: Genel anlamıyla da yüksek faiz, yüksek enflasyon ve kur baskısıyla ilgili daha köklü bir çözüm üzerinde çalışıyoruz. Kur oynaklığı yüksek faiz ve enflasyonu da körüklüyor. Bu da yatırımcının gelecek öngörülerini ve kararlarını bazen ertelemesine neden oluyor. 2003-2012 yılları arasında dolar kurunda kayda değer bir değişiklik olmadı. Özellikle dolar üzerinden borçlanmayı tercih ettiler. 2013’ten sonra ABD ve küresel pazarlardaki hareketlenmeler, özel sektör borç geri ödemeleri programı kur üzerinde baskıya sebep oldu. Geçen yılın sonuna kadar sınırlı bir dalgalanma gerçekleşti. Bu yıl içerisinde oluşabilecek benzer bir gelişmeye karşı gerek Merkez Bankası, gerkese ekonomi yönetimi olarak tedbir alıyoruz. Türk ekonomisi güçlüdür. Geçici şoklara karşı hazırlıklıdır.
- BÜYÜME: Türkiye, 2018 yılında da büyümeyi sürdürecektir. Büyüme, orta vadeli program hedeflerinde olduğu gibi yüzde 5’ten daha az olmayacaktır. Yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik kapsamlı bir reform yaptık. Türkiye’nin yatırım yapılabilir ülkeler arasında ciddi bir iyileşme olmasını bekliyoruz.
- ESNEK TEŞVİK: Meclis’te görüşülen torba yasa, KDV reformu ve diğer kanunların amacı yatırımcıyı rahatlatmak.Özellikle stratejik yatırımlarda özel yatırımın türüne, miktarına, bölgesine göre esnek teşvik uygulamalarımız da devreye giriyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelik geliştirilmiş 6. Bölge teşvikleri ile ilgili tüm çalışmalar tamamlandı. İlgili düzenlemeler de bitti. İnşallah orada da ciddi bir talep söz konusu... Bu stratejik yatırımlarda bilişim, yenilikçilik, petro-kimya gibi sektörlerde yatırımları inceledik. 108 milyar TL civarında teşvik edilmeye hak kazanan 7 sektörde toplam 21 proje var. Bunlara, Doğu ve Güneydoğu teşvikleri dahil değil... Daha küçük ölçekli... Oradakiler istihdam ağırlıklı teşvikler... İstihdam seferberliği bundan sonra da devam edecek.
- YERLİ İLAÇ: (Yerli ilaç sektörünün geliştirilmesiyle ilgili bir çalışma yapılacak mı?) Bu konuda çalışmalar var. Bu aşı ile başladı. Aşıda bu noktaya gelindi. Plazma ve kan orada da çalışmalar yapılıyor. Temel amacımız cari açığın ana sebeplerinden biri olan ithal kalemlerini yerli ve milli eşdeğerler ile ikame etmek. Bunun gayreti içindeyiz.
- VARLIK FONU VE SPK: (Varlık Fonu ve SPK’ya atama ne zaman yapılacak?) Yakın zamanda atama olacak. Ekip de tamamen değişmeyebilir ama bir gözden geçireceğiz. SPK Başkanı’nın ataması da bugün yarın çıkar.
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