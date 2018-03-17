Sicili bozuk AP’den cahilce bir karar 

BAŞBAKAN YILDIRIM, AVRUPA PARLAMENTOSU’NUN AFRİN SKANDALINA SERT ÇIKTI

Başbakan Binali Yıldırım, temaslarda bulunmak için gittiği Bakü’de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomiden politikaya gündemdeki konuları değerlendiren Başbakan şunları kaydetti…

- DUA ETMELİLER: (Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Afrin’le ilgili kararı) Terörle mücadeleyi onlar mı yapıyor? Kusura bakmasınlar, onlar sıcacık koltuklarında otururken Türkiye hem kendi ülkesinde hem de Avrupa’ya terörün yayılmasının önüne geçiyor. Bir anlamda Türkiye Avrupa’yı terörden koruyor. Bu kararları almadan önce dönüp dolaşıp, yatıp kalkıp Türkiye’ye dua etmeleri lazım.

- BİHABERLER: İşte efendim Kürt kuvvetler... Ne zamandan beri PKK’lılar PYD’liler YPG’liler eli kanlı Kürt kuvveti oldu. Öyle bir devlet mi var da Kürt kuvvetinden bahsediyorlar. Bunlar tamamen vizyonsuz, cahilce, bölgenin sorunlarından bihaber insanların verdiği kararlar... AP’nin bu anlamda sicili bozuk. Aldığı kararların bir yaptırımı da yok zaten. Bu kararları alırlar, bunları hangi saiklerle aldıklarını da biliyoruz. Arkasında kimlerin olduğunu da biliyoruz. Yazık koca Avrupa kıtası bölücü terör örgütüne neredeyse teslim oldu.

- İŞ BİTİNCE ÇIKARIZ: (Afrin operasyonunun mayıs aylarında bitebileceğine dair Dışişleri Bakanı’nın açıklamalar oldu) Afrin operasyonu devam ediyor. Şu gün biter, şu gün gireriz çıkarız diye bir şey yok. Burada sivillere zarar vermeden çalışmak teröristleri etkisiz hale getirmek, sivillerin herhangi bir zarar görmemesi kolay bir iş değil. Bu operasyonun tabiatından kaynaklanan bir zorluk var. O yüzden şu gün biter, şu gün gireriz, şu gün çıkarız gibi bir şey demek doğru olmaz. İşlerini tamamlayınca çıkacaklar.

- DURUŞUMAZ NET: (Münbiç’te ne olacak?) Bizim oradaki duruşumuz çok net. Afrin’de duruşumuz neyse Münbiç’te de duruşumuz aynı... Sınırlarımızın güneyinde terör örgütlerinin varlığını istemiyoruz.

- İLKELER ESASTIR: (Yeni ABD Dışişleri Bakanı Pompeo süreci nasıl değiştirir?) Bizim için o gitmiş, bu gelmiş fark etmez. Bizim için ilkeler esastır. Türkiye hiç bir zaman terör tehdidi altında varlığını sürdürmek niyetinde değil.

- AYRIM OLMAZ: (Fırat’ın doğusunda Afrin ve Münbiç’te olduğu kadar net mi Türkiye?) Terörde Doğu ve Batı diye bir şey olmaz. Fırat’ın doğusu, Fırat’ın batısı diye bir ayrım olmaz. Terör neredeyse bizim uluslararası ve ulusal anlamda meşru hakkımızdır. Bize rahatsızlık veren, canımızı yakan bütün unsurların hakkından gelmesini biliriz. Eğer bunların arkasında birileri varsa ona karşı da tutumumuz değişmez.

- SAHTEKARLIK OLMAZ: (Mühürsüz oy pusulaları tartışması) Şimdi artık eski kafa, eski düşünce şekliyle yeni icraatları yapamayız. Şimdi bütün oy pusulaları filigranlı. Yani, mühre falan gerek yok. Bu eski, klasik devlet bakışı. Burada bir sahtekarlık söz konusu olmaz.

- KAZANMA ÜMİTLERİ YOK: (Bazı CHP’li vekiller bir öneri ortaya koydu. Cumhur ittifakına karşı, seçime girmemek…) O girmeyelim diyenler kazanma ümidi olmayanlar… 8-9 seçim kaybettiler. Bundan sonrakine de ne diye zahmete girelim, bunu da kaybedeceğiz diye düşünmüş olabilirler. Ama Kılıçdaroğlu da tabi “Seçime gireceğiz” dedi. Çünkü o da kazanacağına inanıyor. Yani, ümit fakirin ekmeğidir.