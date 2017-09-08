SİHA’lar 3 bin PKK’lı vurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Silahlı İnsansız Hava Araçları’na (SİHA) yönelik açıklamalarındaki rahatsızlığının ardında, bu araçların terörle mücadelede oynadığı etkin rol çıktı. Türkiye’nin milli İHA ve SİHA’ları ile son 5 yılda düzenlenen operasyonlarda 3 binin üzerinde PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Daha önce İsrail ve ABD yapımı İHA’ların, TSK operasyonlarını daha başlamadan terör örgütü PKK’ya ilettiği ve bu nedenle operasyonların başarısız olduğu iddiası da gündeme gelmişti.

İŞİN SEYRİ DEĞİŞTİ

Son beş yıldır kullanılan Bayraktar İHA ve bir yıldır kullanılan Bayraktar SİHA, terörle mücadelenin adeta kaderini değiştirdi. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre, yerli İHA ve SİHA’larla düzenlenen operasyonlarda 3 binin üzerinde teröristi etkisiz hale getirdi. Türkiye, 30 adet yerli TB-2 Silahlı Bayraktar başta olmak üzere İHA ve SİHA’larla daha önce yabancı İHA’larla haftada 80 saat olan uçuş süresini 650’nin üzerine çıkardı. Halen üzerinde çalışılan 10 ANKA İHA ve SİHA’nın da kısa süre envantere katılması beklendiği, bunların 3’nün denendiği öğrenildi. Türkiye, terörle mücadelede krıtik araçlardan biri olan İnsansız Hava Aracı (İHA) ve SİHA’lara sahip olmadığı için uzun yıllar boyu İsrail’den Heron İHA ve ABD’den Predator isimli SİHA’ları almak için mücadele etti.

İHALAR PKK’YA ÇALIŞTI

Yıllarca bekledikten sonra İsrail’den alınan ilk 3 Heron kısa sürede düştü, daha sonra alınan 10 Heron’dan beşi motor arızasıyla gittiği İsrail’den geri dönmedi, diğer 5’i ise yarı arızalı ya da yedek motorla uçuş yaptı. ABD’den 2008’den beri istenilen altı adet MQ-9 Predator SİHA ise, Türkiye’ye bir türlü verilmedi. ABD, son olarak DEAŞ’la mücadele sırasında İncirlik Üssü’ne 4 adet Predator getirdiyse de bunların PKK ve PYD’ye karşı kullanımına izin vermedi. Eski PKK itirafçıları, ABD ve İsrail yapımı SİHA ve İHA’lardan alınan bilgileri TSK operasyonu öncesinde PKK’ya bildirdiği yönünde ifadeler vermişti.

İHA tespit etti 4 terörist öldürüldü

Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 teröristten 4’ü taarruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Güçlükonak ilçesi 23.Taşkonak bölgesi Dicle Nehri kıyısı 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde saat 00.20’de 5 teröristin İHA ile tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgeye taaruz helikopterleri yönlendirmesi ve özel hareket birliklerin bölgeye indirilmesiyle sağlanan sıcak temasta, 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Muş’ta ise güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirilirken, bir terörist ise yaralı olarak yakalandı. Mardin’in Nusaybin ilçesinde ise, Suriye’deki terör örgütü PKK/PYD’nin barınma alanlarından kaçan 2 kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.