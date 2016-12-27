Silivri'de yüzleşme

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin İstanbul’daki ilk dava başladı. Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından hazırlanan iddianameyle İstanbul 22. Ağır ceza Mahkemesi’nde açılan davada 4’ü tutuksuz 20 polis sanık. Her biri için üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davada sanıklar Silivri Cezaevi Kampusu’ndeki duruşma salonunda ilk kez hakim karşısına çıktı.

YÜZLERİNE OKUNDU

Yapılan Kimlik tespitinden sonra sanıkların yüzlerine okunan iddianamede, “Doğru zamanda, doğru yerde bulunan tek bir kişinin, yerinde söylenen cesur bir sözün ve yerinde kullanılan tek bir kurşunun ülkenin kaderini çizdiği, kadınların kucaklarında çocuklarıyla kendilerini, tanklara, bombalara siper ettiği, erkeklerin kendini tankların önüne attığı, terör örgütüne kahramanlık ve direniş dersi verdiği bir ortamda, Emniyet Teşkilatı’na mensup bir kısım personel, çeşitli bahanelerle görev yerine gelmeyerek terör örgütüne direnmemiş, direnen vatandaş ve kolluk görevlilerinin şevk ve cesaretini kırmak için eylemlerde bulunmuşlardır” ifadesi yer aldı.

PİLOTLARDAN SAVUNMA

İlk olarak 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın orada olabileceği düşüncesiyle koruma için Huber Köşkü’ne gönderilen Özel Harekât Timleri’ni helikopter ile götürmeyi reddeden pilotlar ifade verdi. Pilot Başkomiser Ender Küçük, önce yazılı emir istediğini daha sonra ise Ankara Havacılık Daire Başkanlığı’nı aradığını belirterek, “Daire başkanı ‘Kalkışınızı yapın. Personelim yok. Yazılı talimatı arkanızdan gönderirim” diyerek talimat verdi. Helikoptere binerek hazırlık yaparken ‘uçuşu kesin’ talimatı geldi. Bu sırada Özel Harekât Timleri’nin helikopterden inmiş olduğunu gördüm. Şube Müdürü Mehmet Tok, ‘Ankara’daki Daire Başkanlığı’nın vurulduğunu, şehitlerimiz olduğunu, helikopteri içeri almamı’ söyledi. Filonun ışıklarını kapattırdı. Yemekhanenin altındaki sığınağa indik, Ertesi gün gözaltına alındık” diye konuştu.

DARBEYİ ANLAMAMIŞ!

İstanbul’da geçi görevle bulunan Ankara Havacılık Daire Başkanlığı’nda 2. pilot olarak görev yapan tutuklu sanık Tolga Gültekin ise olay günü görev verilmediğini, gece şartlarında bu görevi yapmasının söz konusu olmadığını, Huber Köşkü’nün hava sahasının üstünden daha önce geçmediğini, nerede olduğunu bile bilmediğini ileri sürdü. Gültekin, darbe girişiminden, görev uçuşundan döndükten yarım saat sonra gittiği Şube Müdürü Tok’un odasında haberdar olduğunu söyledi.

DİRENMEYİN TALİMATI

İddianamede komiser ve komiser yardımcısı olan sanıkların darbe teşebbüsünün yaşandığı gece İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın ‘silahları teslim etmeyin’ çağrısını personelden gizledikleri de vurgulandı. Sanıkların emrindeki personele ‘silahları teslim edin, darbeye direnmeyin, askerlere kapıları açın’ diye talimat verdikleri de iddianamede yer aldı.

Gazi de oradaydı

Duruşmayı izlemeye gelenlerin arasında 15 Temmuz gazisi İlhami Çil de vardı. Çil, “Bizim isteğimiz kimin parmağı varsa adil bir şekilde yargılanıp en ağır cezaya çarptırılması” dedi.