Sinai Mülkiyet Kanunu Tasarýsý'nýn 112 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Sýnai Mülkiyet Kanun Tasarýsý'nýn ilk dört bölümünde yer alan 112 maddesi kabul edildi.

Tasarýnýn kabul edilen maddelerine göre, marka, coðrafi iþaret, tasarým, patent, faydalý model ile geleneksel ürün adlarýna iliþkin haklarýn korunmasý ve bu suretle teknolojik, ekonomik ve sosyal ilerlemenin gerçekleþtirilmesine katký saðlanmasý amaçlanýyor.

Tasarý ile Türk Patent Enstitüsünün adý Türk Patent ve Marka Kurumu olarak deðiþtiriliyor. Kurumun kýsa adý da "Türk Patent" olarak düzenleniyor.

Tescilli markalarýn piyasada daha etkin kullanýmýný saðlamak ve kullanýlmasý düþünülmeyen mal ve hizmetler için marka tescil talebinde bulunulmasýnýn önüne geçmek amacýyla yayýma itiraz eden taraftan kullanýma iliþkin bilgi ve belgeler sunulmasýnýn talep edilmesini saðlayan düzenleme getirilmesiyle, markalarýn kullanýmýnýn özendirilmesi hedefleniyor.

AB düzenlemesine paralel olarak yedi yýl sonra yürürlüðe girmek üzere, markalara idari iptal getiriliyor, marka tescil süreçleri kýsaltýlýyor.

Önceki marka sahibinin baþvurunun tesciline açýkça muvafakat ettiðini gösteren noter onaylý muvafakatnamenin Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulmasý halinde baþvurunun reddedilemeyeceðine iliþkin düzenleme getiriliyor.

287 kadro ihdas edilecek

Türk Patent ve Marka Kurumunun merkez teþkilatý için toplam 278 kadro ihdas edilecek.

Kanunun yayým tarihinden önce enstitüye yapýlmýþ olan ulusal ve uluslararasý marka ve tasarým baþvurularý ile coðrafi iþaret baþvurularý, baþvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandýrýlacak.

Kanunun yayým tarihinden önce yapýlmýþ ulusal patent baþvurularý ve faydalý model baþvurularý, baþvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre sonuçlandýrýlacak. Söz konusu maddenin yürürlüðe girdiði tarihten sonra yapýlan ek patent baþvurularýnýn sonuçlandýrýlmasýnda, ek patent baþvurusu veya ek patentin baðýmsýz patent baþvurusu ya da patente dönüþtürülmesinde, asýl patent baþvurusunun baþvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümleri uygulanacak.

Maddenin yürürlüðe girdiði tarihten önce ulusal aþamaya giren uluslararasý veya bölgesel anlaþmalar yoluyla yapýlmýþ patent baþvurularý ve faydalý model baþvurularý, baþvurunun ulusal aþamaya girdiði tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre, sonuçlandýrýlacak.

TBMM Baþkanvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý, tasarýnýn 112. maddesinin kabul edilmesiyle birlikte dördüncü bölümün görüþmelerinin tamamlandýðýný belirterek, birleþime ara verdi. Aranýn ardýndan Bahçekapýlý, komisyonun yerinde olmamasý nedeniyle birleþimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattý.