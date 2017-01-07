Sincar PKK’dan temizlenecek

Başbakan Yıldırım, Bağdat’ı ziyaret ederek Başika’da Türk askerleri, PKK’nın Kandil’den sonra Sincar’a da yerleşmesi ve Musul’u kurtarma harekatına Türkiye’nin dahil edilmemesi nedeniyle kopma noktasına gelen Irak-Türkiye ilişkilerini normalleştirme konusunda önemli bir adım attı. Yıldırım, PKK’nın Sincar’dan çıkarılması ve tüm Irak’tan Türkiye’ye yönelik terör tehditlerinin yok edilmesi konusunda Bağdat ile işbirliği yapılacağını söyledi.

5 BAKANLA ÇIKARMA

Bağdat’a 3 yıl sonra 5 bakan ile çıkarma yapan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir saat süren başbaşa görüşmelerinin ardından Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık ettiler. İki başbakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz.”

BAŞİKA İHTİYAÇTAN DOĞDU

Yıldırım, Musul’da DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara da değinerek “Geçtiğimiz günlerde ‘PKK’nın Irak toprakları üzerinden Türkiye’ye zarar vermesine izin vermeyeceğim’ açıklamanız, bizim için çok önemli. Irak’ın egemenliği ve bütünlüğüne zarar verecek hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız” diye konuştu.

Görüşmede, Türk askerlerinin bulunduğu Başika konusunun da ele alındığının altını çizen Yıldırım, “Başika meselesini de konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu konuyu da bir şekilde dostane çözüme ulaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı. Yıldırım, “Irak topraklarından ne zaman çekiliyorsunuz” sorusuna, şu cevabı verdi: “DEAŞ ile mücadelede oradaki unsurlarımız önemli bir vazifeyi ifa ettiler. Milislerin DEAŞ’a karşı mücadele etmesi için eğitildiler. Irak’ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. İşler yoluna girdiğinde gereken ne ise yapılacak.”