Sincar PKK’dan temizlenecek
Başbakan Yıldırım’ın ziyaretiyle temiz bir sayfa açan Ankara ile Bağdat, PKK’nın Sincar’dan temizlenmesi ve Başika’daki Türk askerleri konusunda anlaştı.
Başbakan Yıldırım, Bağdat’ı ziyaret ederek Başika’da Türk askerleri, PKK’nın Kandil’den sonra Sincar’a da yerleşmesi ve Musul’u kurtarma harekatına Türkiye’nin dahil edilmemesi nedeniyle kopma noktasına gelen Irak-Türkiye ilişkilerini normalleştirme konusunda önemli bir adım attı. Yıldırım, PKK’nın Sincar’dan çıkarılması ve tüm Irak’tan Türkiye’ye yönelik terör tehditlerinin yok edilmesi konusunda Bağdat ile işbirliği yapılacağını söyledi.
5 BAKANLA ÇIKARMA
Bağdat’a 3 yıl sonra 5 bakan ile çıkarma yapan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar El İbadi ile bir saat süren başbaşa görüşmelerinin ardından Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık ettiler. İki başbakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Yıldırım, Irak’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne büyük önem verdiklerini belirterek şunları söyledi: “Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar’ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan’ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz.”
BAŞİKA İHTİYAÇTAN DOĞDU
Yıldırım, Musul’da DEAŞ’a karşı yürütülen operasyonlara da değinerek “Geçtiğimiz günlerde ‘PKK’nın Irak toprakları üzerinden Türkiye’ye zarar vermesine izin vermeyeceğim’ açıklamanız, bizim için çok önemli. Irak’ın egemenliği ve bütünlüğüne zarar verecek hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız” diye konuştu.
Görüşmede, Türk askerlerinin bulunduğu Başika konusunun da ele alındığının altını çizen Yıldırım, “Başika meselesini de konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Bu konuyu da bir şekilde dostane çözüme ulaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı. Yıldırım, “Irak topraklarından ne zaman çekiliyorsunuz” sorusuna, şu cevabı verdi: “DEAŞ ile mücadelede oradaki unsurlarımız önemli bir vazifeyi ifa ettiler. Milislerin DEAŞ’a karşı mücadele etmesi için eğitildiler. Irak’ın egemenliği ve bütünlüğü konusunda hassasiyetimizi ifade ettik, ediyoruz. İşler yoluna girdiğinde gereken ne ise yapılacak.”
Etnik ve mezhebi kutuplaşmaya izin yok
Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı sonrası yayımlanan ortak bildiride şu kararlara yer verildi:
- İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını.
- İki taraf, Uluslararası Koalisyon’un DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edecek.
- İki taraf, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.
- Taraflar, Başika Kampı’nın bir Irak kampı olduğunu vurguladı. Irak tarafı, Başika kampı hususundaki tutumunun sabit olduğunu belirterek, Türk tarafının kuvvetlerini çekmeye yönelik süreci başlatması ve bu meselenin sona erdirilmesi gerekliliğini vurguladı.
- Irak ve Türkiye, aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliği düzeyinin artırılmasının, terörden zarar gören bölgelerin yeniden inşasının ve imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine değindi.
- Taraflar, Dicle ile Fırat Nehirlerine ait suların yönetimi ve ortak su projelerinde işbirliğinin artırılması üzerinde anlaştı.
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