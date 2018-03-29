Sincar’da 6 grubun vekalet savaşı

Terör örgütü PKK’nın 2008’den bu yana güçlerini kaydırdığı ve 2014 yılındaki DEAŞ saldırıları sonrasında da iyice yerleştiği Sincar, vekalet savaşlarının adeta yeni satranç tahtası konumuna geldi. Sincar’da irili ufaklı çok sayıda grup bulunurken, 6 büyük grup dikkat çekiyor. Proje örgüt PKK’nın uzantısı YBŞ, Barzani ve Talabani’ye bağlı gruplar ile Haşdi Şabi dikkat çeken örgütler arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Irak Merkezi Hükümeti’ne yönelik “Sincar’da ikinci bir Kandil ihdas ediliyor. Eğer bu işi halledecekseniz siz halledin. Eğer halledemiyorsanız biz hemen bir gece ansızın Sincar’a da gireriz, oradaki PKK’lıları da temizleriz” açıklaması sonrasında, dikkatler bir kez daha Sincar’a çevrildi. Açıklama sonrasında proje terör örgütü PKK bölgeden çekildiğini açıklarken, Irak Merkezi hükümeti kontrolü sağlamaya yönelik adımlar attığını duyurdu.

FARKLI İSİMLE SAHADA

Sincar’da önemli bir grubu bulunan eski Peşmerge komutanı Kasım Şeşo, önceki gün açıklamalarda bulundu. Şeşo, PKK’nın bölgede farklı isimle varlığını devam etmeye çalıştığını belirterek, “Haşdi Şabi ile dayanışma içerisindeler” değerlendirmesi yaptı. Haşdi Şabi, bölgede İran’a yakınlığı ile de biliniyor.

İŞTE GRUPLAR

PKK’nın 2008 yılından itibaren güçlerini kaydırdığı Sincar’da 6 önemli grup bulunuyor. Bu gruplar şunlar:

- 1-Yerel polis

- 2-YBŞ (Şengal Direniş Birlikleri): KCK’nın Sincar’dan çekilme açıklaması sonrasında terör örgütü PKK’nın eğittiği ve komutasını üstlendiği, zorla silah altına alınmış Ezidiler’den oluşan grup varlığını sürdürüyor.

- 3- Telafer’in Kurtuluşu Güçleri olarak da bilinen 15.Tümen 92.Tugay’a bağlı bir alay.

- 4-Haşdi Şabi: Çoğunluğu Ezidiler’den oluşan yaklaşık 3500 kişilik bir grup. İran’a yakınlığı ile de biliniyor.

- 5-Kasım Şeşo grubu: Barzani’ye bağlı peşmerge komutanlığı da yapmış olan Kasım Şeşo’ya bağlı 5000 kişilik bir grup. Bu grup çoğunlukla Ezidiler tarafından kutsal kabul edilen mekanların bulunduğu Sincar’ın kuzey batısında faaliyet gösteriyor.

- 6-Haydar Şeşo grubu: Merkezi Hükümet ve Talabani’ye bağlı. Yaklaşık 5000 kişilik bir grup.