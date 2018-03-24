Sincar’da alçak taktik

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) kararlı mücadelesi karşısında direnemeyen terör örgütü PKK, Afrin’deki gibi bir hezimete uğramamak ve üzerindeki baskıyı azaltmak için Sincar’dan çekildiğini açıkladı. Terör örgütü açıklamasında bölgenin “örgütlü toplum” haline geldiği belirtildi. Örgüt Afrin’de YPG adı altında yaptığı terörist yapılanmayı Sincar’da YBŞ olarak gerçekleştirdi.

ELEBAŞLAR PKK’DAN

Terör örgütü PKK, 2014 yılında yerleştiği Sincar’dan çekildiğini açıkladı. Ancak uzmanlar, terör örgütünün Irak Merkezi Hükümeti ve Türkiye’nin baskısı üzerine manevra amaçlı böylesi bir açıklama yapma yoluna gittiğini ifade etti. Terör uzmanlarına göre; terör örgütü PKK, Kandil’den sonraki en önemli üssü konumundaki Sincar’a son 4 yıl içinde önemli oranda güç kaydırdı. DEAŞ tehdidinden kaçan Yezidileri zorla silah altına alarak YBŞ (Şengal Direniş Birliği) kurdu. Örgüt, zorla silah altına aldığı kişilere silahlı eğitimler verdi. YBŞ’nin “komutanları” PKK’nın dağ kadrolarından oluştu.

BASKI İÇİN TAKTİK

Afrin’de hezimete uğrayan terör örgütü PKK, bir türlü gerçekleştiremediği kara propagandayı Sincar’da devreye sokmak için “çekiliyoruz” açıklaması yapma yoluna gitti. Görünürde PKK çekildi görüntüsü vererek, uzantısı YBŞ’yi “yerel ve sivil” olarak ileri sürdü. Hatta, YBŞ’nin bir iki biriminin çekildiğine dair görüntüler de paylaştı. Tüm bu yapılanların olası bir Sincar operasyonunun önünü kesmek, uluslar arası kamuoyunda “sivil Ezidiler”e operasyon yapılıyor algısı oluşturmak amaçlı olduğu ifade edildi. Terör örgütü PKK, Sincar’a yerleşmeden önce şehrin nüfusunun 400 bin civarında olduğu belirtildi. Son 4 yıl içinde Sincar’ın nüfusunun 90 bine gerilediği, halkın büyük kısmının göç ettirildiği kaydedildi. Şengal olarak da bilinen Sincar, terör örgütü PKK’nın Irak’taki kolu olan YBŞ ve KYB peşmergeleri tarafından kontrol ediliyor. Ezidiler’in çoğunlukta olduğu bölgede Araplar ile Süryaniler de yaşıyor.

ÇOCUKLARIMIZI BİZDEN ALDILAR

Afrİn ilçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla, Türk Kızılay’ı, TSK ve AFAD koordinasyonunda bölgeye insani yardım götürdü. Afrinli aileler, örgütün çocuklarını zorla silah altına almak için yaptığı baskıları da anlattı. 3 çocuk sahibi Ebu Faruk, “Eşimle bir başımıza kaldık. Örgüt bize baskı yaptı. Çocuklarım onların baskıları sonucu Afrin’den kaçtı. 2 oğlum Türkiye’de. Diğeri de Lübnan’a yerleşti” dedi. Ebu Faruk, “Örgüt bize baskı yapıyordu. Çocuklarımı (silah altına almak) askerliğe istediler. Onlar da buradan kaçtılar. Türkiye’deki çocuklarımı 5 yıldır görmedim. Lübnan’dakini ise 10 yıldır görmedim. Artık çocuklarımı yeniden görmek istiyorum, geri dönsünler” ifadelerini kullandı.

MANEVRA PEŞİNDE SETA Dış Politika Direktörlüğü uzmanı Can Acun, Ninova Meclisi, Bağdat merkezi hükümeti ve KDP’nin terör örgütünü bölgede istemediklerine dair açıklamalarını hatırlattı. Acun şunları söyledi: “PKK, Sincar’da konuşlanırken doğrudan kendi terör örgüçleri HPG ile doğrudan şehre girmişti. Ardından bölgedeki Ezidiler’den YBŞ’yi oluşturdu. Farklı bayraklar kullandı. Sonuçta hepsi KCK yapılanmasının altındaydı. Suriye’de nasıl PYD/YPG’yi askeri unsur olarak kullandıysa, Sincar’da da benzer hamleler yaptı. Şimdi de benim kanaatim bir manevra yapma arayışında. Çünkü Afrin’den sonra Türkiye’nin çok net açıklamaları oldu. Terörle mücadelede Sincar’ı da hedef alacağını ortaya koyunca, terör örgütü de bir siyaset izleyerek üzerlerindeki baskıyı azaltabilmek ve Türkiye’nin manevra alanını daraltabilmek adına çekildiklerini açıkladılar.”