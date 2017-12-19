Sınıra Türk seddi

Türkiye-Suriye sınırında kaçak geçiş ve kaçakçılığı önlemek için yapılan duvarda sona gelindi. 2018 ilkbaharında tamamlanması planlanan ‘Türk Seddi’ teröristlerin korkulu rüyası haline geldi. Suriye iç savaşının başlamasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Suriye sınırının Türkiye’ye yakın bazı bölgelerinde terör örgütü DEAŞ ve PYD’nin kontrolü sağlaması, kaçakçılık ve kaçak geçişlerin yaşanması üzerine Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri yeni önlemler almak üzere çalışma başlattı. Öncelikli olarak tel örgülerin güçlendirildiği sınır hattına hendekler kazıldı ve termal kameralar ile yapılan kaçakçılık izlenip, zırhlı araçlarla devriye görevi yapan askerler tarafından kontrol edildi. 2015 yılında sınırın daha güvenli hale getirilmesi için Fiziki Güvenlik Sistemi uygulaması başlatıldı. Uygulama kapsamında sınır hattına; akordiyon, kafes teller yapıldı, hendekler kazıldı, gözetleme kuleleri yenilendi ve kritik bölgeler aydınlatıldı. Bunun yanı sıra öncelik terör örgütünün tehdit oluşturduğu bölgeler olmak üzere 911 kilometrelik sınırın tamamının modüler beton blokların birleştirilmesiyle oluşturulacak duvarla kapatılması için harekete geçildi.

14 BÖLGEDE ÇALIŞMA

TOKİ ve çeşitli firmalar tarafından 14 ayrı bölgede 2 metre genişliğinde 3 metre yüksekliğinde her biri 7 ton ağırlığında beton blokların üretimine başlandı. Üretimi tamamlanan seyyar beton blokların yan yana dizilmesiyle oluşturulan duvar, sınır hattının güvenli hale gelmesini sağladı. 911 kilometrelik sınır hattının şu ana kadar 781 kilometrelik bölümü beton bloklarla örülen duvarla kapatıldı. Sınır hattının kalan 130 kilometrelik kısmının ise 2018 yılının ilkbaharına kadar bitirilmesi hedefleniyor. Bölgede “Türk Seddi” olarak adlandırılan duvar tamamlandığında 8 bin 500 kilometrelik Çin Seddi ve 3 bin 500 kilometrelik Amerika ile Meksika sınırındaki duvarların ardından dünyanın en uzun üçüncü duvarı olma özelliğine taşıyacak. Sınırı kapatan 3 metre yüksekliğindeki duvarın üzerine de bir de 60 santimetre yüksekliğinde jiletli tel çekildi.

AYDINLATILDI

Tedbir kapsamında şu ana kadar 262 kilometre kafes tel yapılan sınır hattının 472 kilometrelik kısmına da aydınlatma sistemi kuruldu. Ayrıca askerlerin görev yaptığı nöbetçi kule ve kulübe sayısı artırılırken, yeni yapılan kule ve kulübelerin rokete dayanıklı şekilde güçlendirildi.