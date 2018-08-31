Sınırda İdlib alarmı

Esad rejiminin İdlib’e yönelik olası operasyonu, Türkiye’yi alarma geçirdi. Muhaliflerin son kalesi olarak bilinen İdlib’e yönelik rejimin olası operasyonunun engellenmesi için diplomasi trafiği devam ederken, sahadaki hareketlilik de her geçen gün artıyor.

HEDEF MASADA ÇÖZÜLMESİ

Türkiye operasyon durumunda 4 milyona yakın sivilin sığınmak isteyeceği adres olduğu için çok bilinmeyenli İdlib denkleminin masada çözülmesi için çaba harcıyor. Çatışma durumunda sınır hattına yönelebilecek sivillerin ilk etapta Türkiye sınırına yakın noktada, Suriye tarafındaki Atme kampı ve civarında tutulması hedefleniyor. Astana mutabakatı kapsamında varılan anlaşmayla Türkiye, Rusya ve İran; dünyanın yakından takip ettiği İdlib’de, askeri güç bulunduruyor. ‘Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’ olarak İdlib’de şu anda Türkiye 12, Rusya 10 ve İran 7 gözlem noktası inşa etti. Afrin’in güneyi, Halep’in batısı, Hama’nın kuzeyi ve Lazkiye’nin güneyindeki 12 noktada TSK tarafından kurulan gözlem noktalarına, yaşanan son gelişmelerin ardından takviyeler yapıldı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinden sınırı geçen zırhlı araç ve personeller, sevk edildikleri alarm durumuna geçilen gözlem noktalarında görev yapmaya başladı.

GÖÇ DALGASINA ÖNLEM

En kötü senaryoda rejimin olası operasyonunda hedef olabilecek sivillerin tek kaçış noktası ise Türkiye. Çatışma durumunda kentte yaşayan 4 milyona yakın Suriyeli’nin, Hatay sınırına dayanması kaçınılmaz gözüküyor. TSK hem İdlib’deki gözlem noktalarında, hem de sınır hattında teyakkuz durumuna geçerken, diğer resmi kurumlar da oluşabilecek göç dalgasına karşı çalışma yürütüyor. Olası operasyonla sınır hattına yönelebilecek sivillerin ilk etapta sınırın Suriye tarafındaki Atme kampı ve civarında tutulması hedefleniyor.