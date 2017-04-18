Sis 12 ocağa ateş düşürdü

Tunceli Pülümür’den havalanan Skorsky tipi polis helikopteri kalkıştan 10 dakika sonra Çambulak kırsalına düştü, kazada kurtulan olmadı.

İRTİBAT KESİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait S-70 Black Hawk tipi helikopter, dün saat 10.00’da Diyarbakır’dan kalkarak, referandumda Ovacık ve Pülümür ilçelerinde görevli hakim, ilk derece komiserlik sınavına giren Özel Harekat Timi’nden 7 polis ve astsubayı almak için Tunceli’ye gitti. Görevi tamamlayan helikopter, saat 11.35’te Pülümür’den havalandı ancak saat 11.43 sıralarında Ovacık’ın Çambulak kırsalı üzerindeyken telsiz irtibatı kesildi. Helikoptere ulaşmak için birçok kurtarma helikopteri havalandı, AFAD’a bağlı 43 kurtarma personeli de bölgeye gönderildi. Yoğun sisin görüşü kısıtladığı, kar yağışı ve fırtınanın hakim olduğu bölgede, iş makineleri ile ekiplere yol açıldı. Teknik çalışmalarla Ovacık’ın Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü anlaşılan helikopterin koordinatları belirlendi.

ACI HABER GELDİ

Bölgeye en yakın durumdaki Kocatepe Jandarma Karakolu’ndan gönderilen 2 TİM, akşam saatlerinde helikopterin enkazına ulaştı, ancak kazadan kurtulan olmadığı, bir hakim, 7 polis ve bir astsubay ile 3 kişilik mürettebatın tamamının şehit düştüğü belirlendi.

ŞIRNAK GAZİSİYMİŞ

Şehit polis Saadettin Demir’in(46) acı haberi Kırşehir Kaman’daki baba evine ulaştı. 2 çocuk babası şehidin, eşinin Ankara’da öğretmenlik yaptığı, babasının bir süre önce vefat ettiği öğrenildi. Şırnak’ta görev yaparken meydana gelen patlamada yaralanan şehidin, tedavisinin ardından 3 ay önce Tunceli’de göreve başladığı kaydedildi. Şehit Demir’den geriye Büyük Birlik Partisi’nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun mezarı başında çekildiği fotoğrafı kaldı.

İZNE GELECEKTİ

Şehit Komiser Pilot Abdullah Ortanca’nın(28) şehadeti haberi İzmir Karabağlar’da yaşayan ailesini yasa boğdu. İzmir’de 2013’e kadar Konak Asayiş ve Cinayet Büro Amirliği’nde görev yapan Ortaca’nın yurt dışında pilot eğitimi aldığı öğrenildi. Türkiye’ye dönen Ortanca, 6 ay önce Tunceli’ye atandı. Bekar ve iki kardeş olan Ortanca’nın gelecek hafta İzmir’e izne geleceği öğrenildi.

2 SONRA BİTECEKTİ: Şehit polis Azam Güdendede’nin(25) Konya Karatay’da yaşayan ailesine acı haber verildi. Bir ağabeyinin Ağrı’da polis olarak görev yaptığı öğrenilen şehidin Tunceli’deki görevinin bitmesine 2 ay kaldığı belirtildi.

BAYRAKLAR ASILDI: Şehit polis Hasan Yıldırım’ın(25) Malatya’daki ailesi acı haberle yıkıldı. Babaocağına ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

ACI HABERİ MİSAFİRLİKTE ALDI: Şehit polis Ekrem Dereli’nin(48) acı haberi Balıkesir’deki eşine misafirlikte ulaştı. Şehit eşi Rebia Dereli, ambulansla evine getirilirken ayakta güçlükle durabildi. 2 çocuk babası şehidin annesinin de bugün ölüm yıldönümü olduğu öğrenildi.

ZİYARETTE ÖĞRENDİ: Şehit Sözleşmeli Pilot Dilaver Karsavuranoğlu’nun acı haberi memleketi Çankırı Şabanözü’ne ulaştı. Şehidin annesi acı haberi ziyaret için gittiği Ankara’da öğrendi. Şehit Karsavuranoğlu’nun Diyarbakır’da yaşadığı bildirildi.

KÜTAHYA VE ÇORUM’DA YAS

-Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Yavuz Selim Karaman’ın(25) acı haberi memleketi Çorum Sungurlu’da üzüntüye yol açtı.

- Şehit polis Murat Ködük’ün(44) şehadet haberi Kütahya’daki ailesine ulaştı. 4 kardeş olan şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu, ailesinin Diyarbakır’da yaşadığı öğrenildi.

5 AY ÖNCE BAŞLAMIŞ

Şehit Hakim Onur Alan’ın(29), 5 ay önce Tunceli Ovacık’a tayin edildiği Ocak ayında ise göreve başladığı öğrenildi. Şehit hakimin, seçim evraklarını Tunceli’ye bıraktığı ve dönmek için helikoptere bindiği öğrenildi. Gümüşhane nüfusuna kayıtlı olan Alan’ın, ailesinin Ordu da yaşadığı bildirildi.

MHP’li vekilin yeğeni

Şehit polis Ahmet Cihan Kilci’nin(25) Kayseri’deki baba evinde yas var. Yetkililer, baba Ejder ve anne Dilber Kilci’ye acı haberi verdi. Şehidin MHP 25. dönem Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci’nin yeğeni olduğu öğrenildi. Kilci, yeğeninin şehadet haberini sosyal medyadan duyurdu. Haberin duyulmasının ardından eve gelen yakınları, aileyi teskin etmeye çalıştı. Eve, Türk bayrağı asıldı. Şehit Kilci’nin, 4 kardeşin üçüncüsü ve bekar olduğu öğrenildi.

CHP’li meclis üyesinin oğlu

Şehit polis Candaş Kaplan’ın(24) Malatya’da yaşayan ailesine acı haber verildi. Şehit Candaş Kaplan’ın acı haberini alan baba Mustafa Kaplan’ın Akçadağ Belediyesinde CHP’li meclis üyesi olduğu ortaya çıktı. Şehidin tek kardeşi Çağdaş Kaplan’ın ise KKTC’de asker olarak vatani görevini yaptığı öğrenildi.

Canlı yayınlamış

Şehit polis Mesut Özdemir’in(31) de Gaziantep Şehitkamil’deki baba evinde yas var. Şehidin diğer polis arkadaşları ile birlikte helikopter düşmeden çok kısa önce cep telefonu ile sosyal medydan canlı yayın yaptığı ortaya çıktı.

Kazada dış etken yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopterin olumsuz hava şartları sebebiyle düştüğünü açıkladı. Soylu şunları söyledi: Saat 16.34 sıralarında enkazına ulaşılan helikopterin yere çakıldığı ve ters döndüğü görüldü. Helikopterin düşmesinde herhangi bir dış etken söz konusu değil. Hava şartlarından dolayı bir kazanın olduğu görülüyor. Tunceli’de bizim ‘kartal pisti’ olarak nitelendirdiğimiz piste iniş yapan helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin, diğer taraftan da ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımız ile bir hakimimizin intikalini sağlamak için saat 11.35 itibarıyla Pülümür dağ yolundan kalkış yaptı. Ondan önce hem ‘kartal pisti’ hem de Nazımiye’den gerekli personelleri aldı. Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi.