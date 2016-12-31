Sivilleri General Sisi gibi ezin

Duruşmada, eski 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Kurmay Yüzbaşı Adem A., itiraflarda bulundu. Tutuklu sanık Adem A., kendisinden 14-17 Temmuz tarihleri arasında 4 günlük eğitim programı hazırlamasının istenildiğini belirterek, 16 Temmuz Cumartesi günü saat 01.30’dan itibaren Çardak Hava Meydan Komutanlığı’na Motorlu İntikal ve Üs Bölgesi İşgali faaliyetinin öngörüldüğü söyledi. Mesai saatleri dışındaki mesajların normalde nöbetçi amire iletilmesi gerektiğini,Kurmay Başkanı Fahrettin Demir’in o gece için gelecek mesajların teamüllere aykırı olarak kendisine getirilmesini istediği anlatan Adem A.,Çardak’a intikalin saat 23.00’e alınması dolayısıyla birliklere haber verdiğini ve harekete geçtiklerini dile getirdi.

Yolda kopmalar olduğunu ve arkadan gelen konvoyun Hava Meydan Komutanlığı yerine Çardak Havaalanı’na gittiğini belirten Âdem A, “Havaalanı yolunda askeri birliklerin önü sivil vatandaşlar tarafından kesilmiş. Sivillerin kendilerini geçirmediğini haber verdiler. Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin Demir’in ‘Araçları sivillerin üzerine sürün, gerekirse General Sisi gibi ezip geçin’ talimatı verdiğini duydum” diye konuştu.