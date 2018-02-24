Siz de darbe ittifakı kurun

MHP’DEN CHP’YE ÖNERİ

Birinci turda bu iş biter” dedi. Cumhur İttifakı’na karşı olan partilere öneride de bulunan Yalçın, “3 parti iyice düşünsünler, ittifaklarının ismini bulamıyorlarsa ben önereyim. 15 Temmuz’u bir türlü idrak edemedikleri ve sulandırdıkları için isimleri ‘Darbe İttifakı’ olsun” dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, Cumhur İttifakı’yla ilgili MHP kanadından merak edilenleri 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel’e anlattı. Yalçın; CHP, HDP ve İYİ Parti ile ilgili “Şu anda FETÖ’yle mücadeleyi sulandıranlar bunlar. Aynı paralelde yürüyorlar. Onlar birinci turda nasılsa seçilmez, ikinci turda bir araya geliriz düşüncesindelerdi, şimdi oyunları bozuldu” diye konuştu. Yalçın, “Birinci turda bu iş biter” dedi. Yalçın, Cumhur İttifakı’nın karşısında yer alan partilere ise şu öneride bulundu:

SİYASETLERİ ÖRTÜŞÜYOR

“Ana muhalefet partisi ruh ikizi olan HDP ile ittifak yapsa bir türlü, yapmasa bir türlü. Her halükarda halkın karşısına çıkıp hesap veremeyecek hususular var. Şimdi oturup 3 parti de düşünsünler. Hatta ittifaklarının adını bulamıyorlarsa bir isim önereyim. 15 Temmuz’u bir türlü idrak edemedikleri ve sulandırdıkları için isimleri de ‘Darbe İttifakı’ olsun.” Yalçın, CHP ve HDP siyasetlerinin örtüştüğünü belirterek, “Bir araya gelip ittifak yapmalarında fayda var diye düşünüyorum. Şu anda her ne kadar ittifak yapmayız kendi başımıza gidiyoruz şeklinde siyasi delikanlılık içindelerse de, göreceksiniz Cumhur İttifakı karşısında alternatif oluşturamıyorlar” diye konuştu. l STAR ANKARA