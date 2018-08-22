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Siz dik durdukça bu bayrak inmez

Başkan Erdoğan, Kato Dağı Tuzluca Üs bölgesine giden Bakan Soylu’nun telefonundan askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan: İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak.

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Şırnak’ta temaslarını sürdüren Bakan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Beytüşşebap ilçesinden helikopterle Kato Dağı’ndaki Tuzluca Üs bölgesine geçti. Burada kurban kesiminin ardından Soylu, askerlerin bayramını kutladı, onlarla kahvaltı yaptı. Kahvaltı sırasında Bakan Soylu, telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı aradı. Başkan Erdoğan, Soylu’nun telefonu ile Mehmetçiklerin bayramını kutladı. 

NİCE ZAFERLERE 

Erdoğan, telefonda askerlere hitaben, “Öncelikle oradakilerin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. 

Nice bayramlara, nice zaferlere Rabbim bizleri kavuştursun inşallah. Öncelikle şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize şifalar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah geleceğimiz nice zaferlerle dolu olsun. İnanıyorum ki sizler dik durdukça bayrağımız inmeyecek, ezanlarımız susmayacak, bu vatanı kimse bölemeyecek. Milletimiz çok daha refah ve huzur içinde olacaktır. Nice bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı. 

 

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