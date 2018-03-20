Sizi hep bekledik
Kürt Zahide Muhammed: Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam. Allah razı olsun. Arap Haci el-Arne: Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye bizi terör belasından kurtardı.Teröristler fare ve köpek gibi kaçtı. İbrahim Abdullah: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu güzel güne uyandık ona ve Türk askerine sürekli dua edeceğiz.
- KEMAL GÜMÜŞ/ADNAN GÜL
AFRİNLİLER, KENDİLERİNİ PYD ZULMÜNDEN KURTARAN MEHMETÇİĞE BÖYLE SARILDI
ABD’nin terörle mücadelesindeki yüksek sivil can kayıplarına rağmen bir tek sivilin ölmediği Zeytin Dalı Harekatı, ‘sıfır sivil can kaybıyla’ dünya tarihine geçerken, Afrinliler de, kendilerini PYD/PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden kurtaran Mehmetçik ve ÖSO güçlerini sevgi gösterileriyle karşıladı. Özgürlüklerine yeniden kavuşan halk, ‘nerede kaldınız, sizi çok özledik’ sözleriyle Mehmetçiğe sevgilerini dile getirdi. Yer yer kutlamaların yapıldığı ilçede, teröristlere isyan var.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Türk gazetecilere Afrin’in terörden temizlenmesinden duyduğu memnuniyeti anlatırken gözyaşlarına hakim olmayan Kürt kökenli Zahide Muhammed, PYD’nin oğlunu zorla silah altına almaya çalıştığını bu nedenle de evladının 4 yıl önce İdlib’e kaçtığını söyledi. Uzun süredir terör örgütü YPG/PKK’nın bölgeden gitmesi için dua ettiğini vurgulayan Muhammed, “Türkiye’ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik. İnşallah bu sayede 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Küçük torunlarım babalarını bekliyorlar. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam. Allah razı olsun” dedi. Yıllardır bugünün hayaliyle yaşadıklarını vurgulayan Afrinli Araplardan Haci el-Arne terör örgütünün kendisinden olmayanlara çok zulmettiğine belirterek, şunları söyledi: “Yaklaşık 6 yıl kent onların elinde kaldı. Bu sürede insanların arazilerine el koydular, hayvanları, araçları ellerinden aldılar. Tarımla uğraşanlardan her yıl yüklü miktarda vergi aldılar. Teröristlerin gitmeden önce kentteki birçok binayı el yapımı patlayıcıyla tahrip etti. Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye bizi terör belasından kurtardı. Bu zalim YPG/PKK insanlara işkenceler etti. Allah’a şükür her şeye rağmen terörden kurtulduk. Sürekli bunun için dua ediyorduk ve kabul oldu. İnşallah şehrimiz eskisinden çok daha güzel olacak. Bundan sonraki temennimiz buradaki Arap ve Kürt kardeşlerimizin evlerine dönmeleri, burası artık güvenli. Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar. Halep’e ve Münbiç’e gittiklerini düşünüyoruz. İnşallah dönüşleri olmaz.”
ERDOĞAN’A DUACIYIZ
Cerablus, Bab, Azez gibi kentlerden sonra Afrin’in de özgürleştirilmesinin insanlarda büyük umut oluşturduğuna değinen İbrahim Abdullah ise şunları kaydetti: “Dualarımız kabul oldu ve Allah bizi bu zalimlerden kurtardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu güzel güne uyandık ona ve Türk askerine sürekli dua edeceğiz. Terör örgütü YPG/PKK bize çok kötü muamele etti. Bu gördüğünüz hasarlı binalar onların yerleştirdikleri patlayıcılardan oldu. Birçok insan bu patlamalarda hayatını kaybetti. Bize bu güzel günü yaşatan Allah’a hamdediyoruz. İnşallah bununla birlikte Suriye genelinde de savaş sona erer.”
YARDIM HAREKATI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, terörden arındırılan Afrin’in batısındaki Cinderesi beldesine bağlı Der Ballout, Mahmudiye ve Hacılar köylerinde sıcak yemek ve kumanya dağıttı. Aile başına gıda kolisi, kişi başına kumanya dağıtımı yaptıklarını belirten AFAD Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş, çocuklara da oyuncaklar hediye ettiklerini söyledi.
EVE DÖNÜŞ
Terör örgütü YPG/PKK’nın baskıları nedeniyle Afrin kırsalına kaçan bazı siviller ilçe merkezine dönmeye devam ediyor. Sivil vatandaşlar, ilçe girişinde uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye’ye teşekkür eden Afrinli Hasan operasyon boyunca hiç korkmadıklarını söyledi.
KÜRT AİLELER YAŞADIKLARINI ANLATTI…
Depolarda bir ay saklandık
Teröristlerin Afrin’den ayrılmalarına izin vermediği Kürt kökenli akraba 7 aile, hayatta kalabilmek için binalarının bodrum katındaki depolarda bir ay saklandıklarını açıkladı. İlçeden defalarca ayrılmak istediklerini ama buna izin verilmediğini belirten Heysem Alo (38), şunları anlattı: “Biz onlardan çok korkuyorduk çünkü neler yapabileceklerini biliyoruz. Bu nedenle akrabalarımla binamızın bodrum katındaki bu yere saklandık. Yataklarımızı, erzağımızı taşıdık, burada yatıp kalkıyorduk. Yaklaşık bir ay burada kaldık. Hastamız vardı ama hastaneye götüremedik. Çocuklarımız çok korkuyordu, şu anda bile çıkmak istemiyorlar. Allah’a şükür, Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu geldi, ilçemizi teröristlerden kurtardılar. Allah onlardan razı olsun.”
BİZE ULAŞAMADILAR
Ranya Muhammed de (42) özellikle çocukların korku dolu günlere şahit olduğunu söyledi. Yatalak hasta babasının da kendileriyle saklanmak zorunda kaldığını ve bu süreçte ilaç alamadıklarını kaydeden Suriyeli kadın, “Neler yaşadığımızı anlatmak imkansız. Teröristler Türklerden korkmasa bize burada da rahat vermezlerdi ama kendi dertlerine düştüklerinden bize ulaşamadılar. Türk askeri geldi ve insanların umudu oldu” dedi.
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