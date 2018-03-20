Sizi hep bekledik

AFRİNLİLER, KENDİLERİNİ PYD ZULMÜNDEN KURTARAN MEHMETÇİĞE BÖYLE SARILDI

ABD’nin terörle mücadelesindeki yüksek sivil can kayıplarına rağmen bir tek sivilin ölmediği Zeytin Dalı Harekatı, ‘sıfır sivil can kaybıyla’ dünya tarihine geçerken, Afrinliler de, kendilerini PYD/PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden kurtaran Mehmetçik ve ÖSO güçlerini sevgi gösterileriyle karşıladı. Özgürlüklerine yeniden kavuşan halk, ‘nerede kaldınız, sizi çok özledik’ sözleriyle Mehmetçiğe sevgilerini dile getirdi. Yer yer kutlamaların yapıldığı ilçede, teröristlere isyan var.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Türk gazetecilere Afrin’in terörden temizlenmesinden duyduğu memnuniyeti anlatırken gözyaşlarına hakim olmayan Kürt kökenli Zahide Muhammed, PYD’nin oğlunu zorla silah altına almaya çalıştığını bu nedenle de evladının 4 yıl önce İdlib’e kaçtığını söyledi. Uzun süredir terör örgütü YPG/PKK’nın bölgeden gitmesi için dua ettiğini vurgulayan Muhammed, “Türkiye’ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Şimdiye kadar neredeydiniz, hep sizi bekledik. İnşallah bu sayede 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Küçük torunlarım babalarını bekliyorlar. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam. Allah razı olsun” dedi. Yıllardır bugünün hayaliyle yaşadıklarını vurgulayan Afrinli Araplardan Haci el-Arne terör örgütünün kendisinden olmayanlara çok zulmettiğine belirterek, şunları söyledi: “Yaklaşık 6 yıl kent onların elinde kaldı. Bu sürede insanların arazilerine el koydular, hayvanları, araçları ellerinden aldılar. Tarımla uğraşanlardan her yıl yüklü miktarda vergi aldılar. Teröristlerin gitmeden önce kentteki birçok binayı el yapımı patlayıcıyla tahrip etti. Özgür Suriye Ordusu ve Türkiye bizi terör belasından kurtardı. Bu zalim YPG/PKK insanlara işkenceler etti. Allah’a şükür her şeye rağmen terörden kurtulduk. Sürekli bunun için dua ediyorduk ve kabul oldu. İnşallah şehrimiz eskisinden çok daha güzel olacak. Bundan sonraki temennimiz buradaki Arap ve Kürt kardeşlerimizin evlerine dönmeleri, burası artık güvenli. Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar. Halep’e ve Münbiç’e gittiklerini düşünüyoruz. İnşallah dönüşleri olmaz.”

ERDOĞAN’A DUACIYIZ

Cerablus, Bab, Azez gibi kentlerden sonra Afrin’in de özgürleştirilmesinin insanlarda büyük umut oluşturduğuna değinen İbrahim Abdullah ise şunları kaydetti: “Dualarımız kabul oldu ve Allah bizi bu zalimlerden kurtardı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu güzel güne uyandık ona ve Türk askerine sürekli dua edeceğiz. Terör örgütü YPG/PKK bize çok kötü muamele etti. Bu gördüğünüz hasarlı binalar onların yerleştirdikleri patlayıcılardan oldu. Birçok insan bu patlamalarda hayatını kaybetti. Bize bu güzel günü yaşatan Allah’a hamdediyoruz. İnşallah bununla birlikte Suriye genelinde de savaş sona erer.”