Skandal davada ‘düşürme’ kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl mayıs ayında Washington’a yaptığı ziyaret sırasında Türk Büyükelçiliği önünde kendisini bekleyen Türklere saldıran PKK’lı hainlere müdahale eden korumalara açılan skandal davada yeni gelişme yaşandı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 15 cumhurbaşkanlığı korumasından 11’i hakkındaki dava düşürüldü.

KRİZE YOL AÇTI

ABD ile Türkiye arasında diplomatik krize yol açan skandal davanın ardından iki ülke arasındaki gerilimi hafifletmeye yönelik süreç, Kasım ayında ABD Federal Savcılarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumalarından dördü hakkında, davaya bakan yargıçtan davayı düşürmesini istemesiyle başladı. Ardından, ABD Başkanı Donald Trump tarafından kovulan eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Şubat ayında Türkiye’yi ziyaretinden bir gün önce yedi koruma hakkındaki suçlamalar da geri çekildi. Haklarındaki suçlamalar geri çekilen Türk koruma görevlileri arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Müdürü’nün de olduğu belirtildi.

BASKI YAPILMADI

Korumalardan dördüne yönelik suçlamalar ise hala sürüyor. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, korumalara yönelik soruşturmayı başlatan savcılara, suçlamalardan vazgeçmeleri için herhangi bir baskı yapılmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için Washington’a gitti. Ziyaret sırasında Türk Büyükelçiliği önünde Erdoğan’ı bekleyen Türklere, PKK’lılar saldırdı.

SKANDAL YAŞANMIŞTI

ABD polisinin seyrettiği saldırıya müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumaları da, PKK’lı teröristlere anladıkları dilden cevap verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk vatandaşlarını PKK’lılardan koruyan korumalarına yöneltilen suçlamaları ise ‘skandal’ olarak nitelendirmişti.