‘Son Başbakan’ yeni Meclis’in ilk başkanı

Başkan Erdoğan’ın Hükümeti’ni kurmasının ardından yeni sistemin Meclis ayağı da dün yapılan seçimlerle tamamlandı. Parlamenter sistemin “son Başbakanı” AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yeni sistemin ilk Meclis Başkanı oldu. TBMM’de yapılan ilk iki tur oylamada hiçbir aday, seçilmek için yeterli çoğunluğu sağlayamadı. AK Parti’nin adayı olan ve MHP’nin de destekleyeceğini duyurduğu son Başbakan Binali Yıldırım, 335 milletvekilinin oyunu alarak yeni dönemin ilk Meclis Başkanı seçildi.

3’ÜNCÜ TURDA SEÇİLDİ

Yıldırım’ın seçildiği 3. tur oylamada, CHP adayı Erdoğan Toprak 135, HDP adayı Meral Daniş Beştaş 63, İP adayı Hayrettin Nuhoğlu 40, SP adayı Cihangir İslam da 5 oy aldı. Yıldırım, milletvekillerinin yarıdan bir fazlasının oyunu alan adayın seçilme hakkını kazanacağı 3. tur oylamada 335 oy alarak yeni dönemin Meclis Başkanı oldu. Yıldırım’ın, seçilmek için yeterli çoğunluğu alması AK Partili milletvekillerince ayakta alkışlandı. Meclis’in geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, yapılan seçim sonucuna göre Binali Yıldırım’ın “Anayasa’da öngörülen çoğunluğu sağlamış olduğunu” belirterek, “335 oyla TBMM Başkanı seçilmiştir”dedi.

TÜM VEKİLLERİN BAŞKANIYIM

Teşekkür için kürsüye gelen Binali Yıldırım, 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM’nin de yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine başlayacağını belirterek, “Bu dönemde yüce Meclis’in görevi, sorumlulukları çok daha artmıştır” dedi. Yeni dönemde Meclis’in, Cumhurbaşkanı ve kabinesinin icraatlarını daha etkin yapabilmesini sağlayacak yasal talepleri yerine getireceğini vurgulayan Yıldırım, yeni sistemin, milletin hemen hemen tamamının Meclis’te temsil imkanını getirdiğini hatırlattı. Yıldırım, “Milletin beklentilerini karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleriyle milletvekillerimizin bölgelerine yönelik talep, sorunların gündemde tutulması konusunda üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim..Çalışmalarımızda rehberimiz, milletimizin iradesi, Anayasamız ve İçtüzük olacaktır. Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağım” dedi.