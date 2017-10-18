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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla hem Türkçe hem de Azerice mesaj yayımladı. Erdoğan, 'Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk Milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık gününü kutladı.

Erdoğan, Türkçe yaptığı paylaşımda "Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk Milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Erdoğan, Azerice tweette "Azerbaycanın 18 Oktyabr Müstiqillik Gününü qeyd edir, Türk Milleti adına Az?rbaycanlı qardaşlarımıza salamlarımı, sevgilirimi takdim edirem." atarak kardeş ülkenin bağımsızlık gününü kultadı. 

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