Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla hem Türkçe hem de Azerice mesaj yayımladı. Erdoğan, 'Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk Milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.' dedi.