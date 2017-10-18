Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan'a kutlama mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü dolayısıyla hem Türkçe hem de Azerice mesaj yayımladı. Erdoğan, 'Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk Milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık gününü kutladı.
Erdoğan, Türkçe yaptığı paylaşımda "Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk Milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Erdoğan, Azerice tweette "Azerbaycanın 18 Oktyabr Müstiqillik Gününü qeyd edir, Türk Milleti adına Az?rbaycanlı qardaşlarımıza salamlarımı, sevgilirimi takdim edirem." atarak kardeş ülkenin bağımsızlık gününü kultadı.
Azərbaycanın 18 Oktyabr Müstəqillik Gününü qeyd edir, Türk Milləti adına Azərbaycanlı qardaşlarımıza salamlarımı, sevgilərimi təqdim edirəm.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 18 Ekim 2017
Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, Türk Milleti adına Azerbaycanlı kardeşlerimize selamlarımı, sevgilerimi sunuyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 18 Ekim 2017
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.