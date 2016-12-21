Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLÝTÝKA

  1. Haberler
  2. Politika

Sorularý çaldýlar suçu ‘cin’e attýlar

Devletin her kademesine kendi teröristlerini sýzdýrarak paralel bir yapýlanma oluþturan FETÖ’nün, askeri okullara öðrenci sokabilmek için yaptýklarý soru hýrsýzlýðýnýn suçunu ‘cin’lere attýklarý ortaya çýktý.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tokat'ta darbe giriþimiyle ilgili yürütülen soruþturmada, FETÖ üyelerinin askeri okullara giriþ sýnav sorularýnýn çalýnmasýyla ilgili adaylara ‘cin’ yalaný söylediði ortaya çýktý. Soruþturmada ifade veren bir tanýk, örgütün kendilerini ‘sorularý cinler çalmýþ’ yalanýyla kandýrdýðý itirafýnda bulundu. Bursa’nýn Gemlik ilçesinde örgüt evinde kalýrken 1990 yýlýnda askeri lise öðrencilerinden sorumlu M.Þ. ile görüþme yaptýðýný belirten tanýk, “Bir konuþmamýzda, bu çocuklarýn bu kadar nasýl askeri sýnavlarý kazanýp liselere girdiðini sordu. O da bana ‘Fetullah Gülen’in cinlerle irtibatlý olduðunu, kasada bulunan sorularýn onlar vasýtasýyla çalýnýp öðrencilere verildiðini’ söylemiþti” dedi. 

ÖÐRENCÝLERÝ TAKÝP EDÝYORDUK

Ýsmi gizli tutulan tanýk, “Süleyman peygamberin cinleri istihdam ettiðini bildiðim için, Fetullah Gülen’in de üst düzey bir dini bilgi sahibi olarak ayný þekilde cinleri kullanabileceðini düþünmüþ ve kendimce olayý bu þekilde rasyonalize etmiþtim” diye konuþtu. Gizli tanýk, 1991 yýlýnda Ankara’ya geldiðinde M.Þ. ile bir ev tutup burada yaþamaya baþladýklarýný belirterek, “Kara Harp Okulu öðrencilerini takip ediyorduk. Hafta içi okula gidip hafta sonlarý da evde öðrencilerle buluþup yapýnýn istediði þeyleri onlara anlatýyorduk” dedi.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Baþbakan Yýldýrým: Cumhurbaþkaný yürütmeyle ilgili her türlü kararý kararname ile çýkartabilecek

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Muþ'ta asýrlýk gelenek böyle yaþatýlýyor

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA