Sorularý çaldýlar suçu ‘cin’e attýlar

Tokat'ta darbe giriþimiyle ilgili yürütülen soruþturmada, FETÖ üyelerinin askeri okullara giriþ sýnav sorularýnýn çalýnmasýyla ilgili adaylara ‘cin’ yalaný söylediði ortaya çýktý. Soruþturmada ifade veren bir tanýk, örgütün kendilerini ‘sorularý cinler çalmýþ’ yalanýyla kandýrdýðý itirafýnda bulundu. Bursa’nýn Gemlik ilçesinde örgüt evinde kalýrken 1990 yýlýnda askeri lise öðrencilerinden sorumlu M.Þ. ile görüþme yaptýðýný belirten tanýk, “Bir konuþmamýzda, bu çocuklarýn bu kadar nasýl askeri sýnavlarý kazanýp liselere girdiðini sordu. O da bana ‘Fetullah Gülen’in cinlerle irtibatlý olduðunu, kasada bulunan sorularýn onlar vasýtasýyla çalýnýp öðrencilere verildiðini’ söylemiþti” dedi.

ÖÐRENCÝLERÝ TAKÝP EDÝYORDUK

Ýsmi gizli tutulan tanýk, “Süleyman peygamberin cinleri istihdam ettiðini bildiðim için, Fetullah Gülen’in de üst düzey bir dini bilgi sahibi olarak ayný þekilde cinleri kullanabileceðini düþünmüþ ve kendimce olayý bu þekilde rasyonalize etmiþtim” diye konuþtu. Gizli tanýk, 1991 yýlýnda Ankara’ya geldiðinde M.Þ. ile bir ev tutup burada yaþamaya baþladýklarýný belirterek, “Kara Harp Okulu öðrencilerini takip ediyorduk. Hafta içi okula gidip hafta sonlarý da evde öðrencilerle buluþup yapýnýn istediði þeyleri onlara anlatýyorduk” dedi.