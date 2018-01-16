Soruşturma sebebini okuyucudan gizlediler

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu’nun skandal paylaşımlarına tepki yağarken, CHP ve ‘candaş’ medyadan Kaftancıoğlu’na destek geldi. HDP ile CHP’nin ittifakını eleştirenlere ‘gerzekler’ diyen, 1915 olaylarından ‘Ermeni Soykırımı’ olarak söz eden, 15 Temmuz’da darbecilerin katlettiği sivillere üzülmek yerine, direnen vatandaşlara ‘Kafa kesen IŞİD’ci terörist’ yakıştırması yapan, dahası PKK yanlısı paylaşımları bulunan Kaftancıoğlu’na partisinden destek açıklaması geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine, “Bizim bu saldırılara karşı herhangi bir biçimde geri adım atmamız, çekinmemiz, tereddüt etmemiz gibi bir durum söz konusu değildir. İstanbul il başkanımız da direnecek biz de direneceğiz. Bu tip saldırılar bizi korkutmayacak. Bu bir telaşın işaretidir. İstanbul’u alacağımızı görüyorlar, biliyorlar” dedi.

HDP VE PKK’DAN DESTEK CHP’nin skandal paylaşımları ile adından söz ettiren çiçeği burnunda İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na malum medya da destek çıktı. Doğan Grubu’nun amiral gemisi Hürriyet, 1. sayfasından ‘CHP İstanbul’da yeni dönem, motor tutkunu başkan’ derken, Cumhuriyet, ‘İlk günden hedef’ ifadesini kullandı. Sözcü, ‘El ele kol kola yürüyüp AKP düzenini yıkacağız’ başlığını kullanırken, PKK’ya terör örgütü diyemeyen Birgün de, ‘CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu’ne jet soruşturma’ başlığını attı. Adı geçen gazetelerin hiç birinde Kaftancıoğlu’na neden soruşturma açıldığı ve büyük tepki çeken skandal paylaşımları yer almadı. Kaftancıoğlu’na HDP’nin resmi hesabından ve PKK yanlısı hesaplardan da destek geldi.