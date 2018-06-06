'Sosyal politikalarda sessiz devrim gerçekleştirdik'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlı olduklarını belirterek, "Sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Dünya Bankası'nın geçtiğimiz yıl yayınlanan yoksullukla mücadele raporu var. Bu raporda Türkiye son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu." dedi.

Zeytinburnu 1957 Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği sokak iftarına katılan Kaya, masaları tek tek gezerek vatandaşlara hayırlı iftarlar diledi.

İftarın ardından konuşan Kaya, Türkiye'nin 24 Haziran'da sandık başına gideceğini hatırlatarak, "Çok önemli bir seçim arifesindeyiz. Sizler karar vereceksiniz. Hep birlikte 15 yıldır AK Parti iktidarı dönemini yaşadık. 15 yılda bu ülkenin nasıl bir refaha kavuştuğunun sizler şahitlerisiniz. Ülkemize adeta çağ atlattık. Ekonomide IMF kapısında el açan, borç bekleyen bir Türkiye varken bugün çok şükür IMF'ye borç verecek düzeyde sağlam ekonomisi olan bir Türkiye var. Biz iktidara geldiğimizde kişi başı gelir 3 bin dolardı, bugün 11 bin dolar seviyelerine getirdik." diye konuştu.

Türkiye'yi ekonomik anlamda kalkındırırken, sosyal hizmetlerde de sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mutlak yoksulluğu tamamen yok etmeye kararlıyız. Sosyal politikalarda adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla 81 milyon vatandaşımızı kucaklayarak, ülkemizi bugünlere taşıdık. Dünya Bankası'nın geçtiğimiz yıl yayımlanan yoksullukla mücadele raporu var. Bu raporda Türkiye son 10 yılda yoksulluğu en fazla azaltan ülke oldu. İş ortamı sağladık insanlarımıza, evlerine aş götürmelerini sağladık. Türkiye son 12 yılda yaklaşık 8 milyon insanına iş imkanı sundu. Avrupa'da son 12 yılda iş bulan insandan daha fazlasını Türkiye olarak vatandaşlarımıza sağladık."

"24 Haziran'da terör örgütlerinin oyununu bozacaksınız"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Afrin'de sınır ötesi operasyonların sürdüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Oradaki kahraman komutanın apoletlerini sökmekten bahseden ana muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı var. Biz Afrin'de tüm dünyanın dikkatle izlediği bir kahramanlık destanı ortaya koyduk. Bu vatanın kahraman evlatları adeta düğüne gider gibi vatan savunmasına gittiler. Orada hem huzur ve refah için hem de sınır güvenliğimiz için kahramanlık destanı yazdılar. İşte bu kahramanlık destanının başındaki Temel komutana Muharrem İnce Bey, 'Ben onun apoletlerini sökeceğim.' diyor. Bunu söyleyerek kime hizmet ediyor biliyor musunuz? Kandil'e hizmet ediyor. Bizim kahraman ordumuzun başındaki komutanın teröristleri öldürmesinden adeta rahatsız olmuşlar. Bu Kandil'e verilmiş mesajdır, bu terör örgütüne göz kırpmaktır. Biz milletimizin bu anlamda bu konuya dikkatini çekmek istiyoruz. 24 Haziran'da vereceğiniz kararla tüm terör örgütlerinin de oyununu bozacaksınız. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Sınır ötesinde ve yurt içinde kararlılıkla operasyonlarımız sürüyor. Biz tüm terör örgütlerinin kökünü kazımaya kararlıyız. Sizlerin vereceği destekle bunu yapacağız."

"Sanıyorlar ki, döviz kuru üzerindeki oyunları bu millet göremeyecek"

Büyük ve güçlü Türkiye'nin önünde hiçbir terör örgütünün ve terör örgütlerinin ipini elinde bulunduran hiçbir gücün plan yapmasına izin vermeyeceklerine dikkati çeken Kaya, 81 milyonu kucaklayacak şekilde 81 ilde hizmet yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda canı pahasına vatanlarını koruduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bayrak için şehit verdik, gazi olduk ama birliğimizi, beraberliğimizi kimseye bozdurtmadık. Biz aynı şekilde birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak yolumuza devam edeceğiz. Ülkemizin üzerinde oyun oynamak isteyenlere asla geçit vermeyeceğiz. Bugün hain darbe girişimini başaramadıklarını döviz üzerinden ekonomik manipülasyonlarla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Sanıyorlar ki döviz kuru üzerindeki oynadıkları oyunları bu millet göremeyecek. Şunu herkes çok iyi bilsin, bu millet feraset sahibi bir millet, bu millet bu ülkenin üzerinde oynanan oyunları 24 Haziran'da çok güçlü bir şekilde sandıkta oyuyla da bozacak. Siz dersi sandıkta vereceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı çok yüksek bir oy oranıyla Allah'ın izniyle başkan yapacağız. Yine AK Parti'yi Meclis'te güçlü bir şekilde tekrar seçeceğiz."

İftarın ardından Kaya, partisinin Zeytinburnu İlçe Gençlik kolları üyeleriyle birlikte bir kafede vatandaşlara gül dağıtarak, seçim için destek istedi.

Ziyaretlerinde Bakan Kaya'ya AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Abdül Selami Delibalta, Gençlik Kolları Başkanı Fatma Balcı ve Gençlik Kolları Başkanı Serdar Duran eşlik etti.