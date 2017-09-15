Soykırımın belgesi
Myanmar ordusunun Arakanlı müslümanlara yönelik soykırımı uydu görüntüleriyle kanıtlandı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, uydu görüntülerinde, kundaklanan köylerde, askeri araçlar ve askerlerin görüldüğünü açıkladı.
Myanmar'ın Arakan eyaletinin Bangladeş sınırına yakın bölgelerde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısıyla yakılarak yok edilen onlarca Müslüman köyüne dair uydu görüntüleri ortaya çıktı. İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), elde ettiği uydu görüntüleri ve verilere göre, Arakan’da şiddet olaylarının başladığı 25 Ağustos’tan 14 Eylül tarihine kadar Bangladeş sınırına yakın bölgelerde bulunan 62 Müslüman köyünün “kundaklanarak yok edildiğini” açıkladı. Yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinden, söz konusu köylerin 35’indeki yapılarda büyük oranda hasar tespit edildiğini belirten HRW, bu 35 köyden 6’sı üzerinde yapılan detaylı çalışmalarda toplam 948 yapının yok olduğunun görüldüğünü kaydetti. Bölgedeki 26 köyde de aktif yangınların görüldüğüne dikkati çeken kuruluş, ayrıca 13 Eylül sabahı, sınırın Bangladeş tarafından, Arakan’ın Maungdaw kentine bağlı Taung Pyo Let Yar köyünden siyah dumanlar yükseldiğinin görüldüğünü vurguladı.
Söz konusu köyün yüksek bir tepesinden çekilen görüntüde de yangınların doğrulandığına, ayrıca köyün birkaç yüz metre ilerisinde de koyu renkli kamyonetler görüldüğüne işaret eden HRW, görgü tanıklarının bu kamyonların orduya ait olduğunu belirttiğini aktardı. Ayrıca 11-13 Eylül tarihleri arasında kaydedilen uydu görüntüleri dikkate alındığında Maungdaw’da yeni bölgelerin hedef alındığı belirlendi.
ASKERLER KUNDAKLIYOR
Kuruluşun Asya Direktörü Phil Robertson yaptığı açıklamada, “Myanmar ordusunun Arakan’ın kuzeyindeki Müslüman köylerindeki geniş çaplı yangınların sorumlusunun doğrudan ordu olduğunu gösteren uydu görüntülerini, saha çalışmalarımız da destekler nitelikte. Birleşmiş Milletler ve üye devletler, bu zulmü ve Arakanlı Müslümanların Myanmar’dan zorla kaçırtılmasını durdurmak için Myanmar hükümetine karşı önlemler dayattırmalıdır” diye konuştu.
Uydu görüntülerinde, kundaklandığı belirlenen köylerde, Myanmar ordusunun araçlarının ve askerlerinin görüldüğüne dikkati çeken Robertson, ilgili hükümetlerin, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing ve diğer üst düzey komutanlara, bu zulmü bitirmek için mesaj göndermesi gerektiğini ifade etti.
Şehit eşinin izinden gidiyor
Ağrı'da 11 Mayıs’ta şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Gücüyetmez’in eşi Tuba Gücüyetmez (22) Ağrı’da gönüllü güvenlik korucusu oldu. Tuba Gücüyetmez şunları söyledi: “Eşimin izinden gitmeyi kendime görev bildim. Kanımın son damlasına kadar ülkem ve bayrağım uğruna mücadele etmeye devam edeceğim. Mehmet´im benim bu yaptıklarımı görseydi, benim onunla gurur duyduğum gibi o da benimle gurur duyardı.”
İNSANLIK NAF’TA ÖLDÜ
Budist çetelerle Myanmar ordusundan kaçan Arakanlı Müslümanların sayısı yarım milyona dayanırken, Naf Nehri üzerinde konkunç dramlar yaşanıyor. Nasir Ahmed’in iki oğlu ve eşiyle Bangladeş’e geçmek için bindiği derme çatma tekne Naf Nehri’nde alabora oldu. Kazada 40 günlük Abdülmesud can verdi. Acılı anne Hamida’nın feryatları yürükleri dağladı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.