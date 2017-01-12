Soylu: Hem Ortadoğu’da hem de Türkiye’de terör bitirilecek

İdareciler Günü töreninde konuşan Bakan Soylu, milletin aslında valiyi, kaymakamı ve idarecileri dünyadaki tüm haksızlıkların, adaletsizliğin karşısında olan, bir umut kapısı olarak tarif ettiğini kaydederek, “Milletin gönlündeki yeri hukuki tanımlamalarının çok ötesindedir. Memur, özlük hakları, statü ve bu makamları değerlendirmeleri elbette görevidir. Sizi, hem sığınılacak bir liman, devletin şefkat eli, adalet dağıtan, aş dağıtan eli olarak görür hem de olması gereken, gurur duyulması gereken bir evladı olarak sahiplenir. Hatta devlet-millet arasındaki en güçlü, en duygusal gönül bağı sizlerin desteklerindedir ve sizlerin vatandaşın zihnindeki tanımı çok net ve açıktır. Kaymakam eşittir devlet, vali eşittir devlet. Eğer sizin yüzünüz asıksa devletin yüzü asık, eğer siz güçlüyseniz devlet güçlü” ifadelerini kullandı.

"Türkiye bu hadiseleri mutlaka aşacaktır, hem de yakın bir gelecekte aşacaktır"

“21. yüzyıla ülkemiz iyi bir başlangıç yapmıştır. Alt yapı sorunlarının büyük oranda çözüldüğü, ekonominin 2000’lerin öncesindeki krizlerle karşı kırılgan yapısının tamir edildiği, mega projelere imza atıldığı, ciddi bir siyasi istikrarla küresel çaptaki krizlere karşı ciddi bir liderlikle beraber 2023, 2053 ve 2071 için hedef koyabilen, güçlenen bir Türkiye tablosuyla karşı karşıyayız” diyen Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buna karşılık 21. yüzyıla terör ve göç gibi küresel sorunlarla başlayan bir dünyada çatışmaların doğrudan sınır komşusu ve haliyle muhatabıyız. Hassas bir dönemden geçiyoruz. Yaşanan terör hadiseleri ve bunun gibi meselelerde sakın moralinizi bozmayın ve milletin moralinin bozulmasına da müsaade etmeyin. Türkiye bu hadiseleri mutlaka aşacaktır hem de yakın bir gelecekte aşacaktır. Hem Ortadoğu hem de Türkiye’de terör bitirilecek ve bu coğrafyaya barış, huzur, kardeşlik ve bu medeniyetin bütün değerleri dün olduğu gibi bugün de, yarın da hakim olacaktır. Bunun adımları atılmaya, istişare mekanizmaları işletilmeye başlatılmıştır. Kim hangi insanlık dışı iradeyi ortaya koymaya çalışırsa çalışsın Doğu ve Güneydoğu’nun yaylalarında hep birlikte piknik yapmak, oradaki şehirlerde üretim, esnafın canlılığı, çocuklarımızın çocuk parklarındaki oyunlarını izlemek ve onlarla beraber oyun oynamak, onlarla beraber coşmak elbette ki bu ülke için her zaman için var olagelmiştir ve var olagelecektir. Bu ülkenin doğusu ve batısıyla bin yıllık kardeşliğimizi geleceğe taşıyacak ve bu kadim gelenek coğrafyasında zenginlik, barış içinde hep beraber yaşayacağız.”

İdareciler, valiler, kaymakamların çok önemli meselelerin altına imza attıklarını söyleyen Bakan Soylu, “Gittiğimizde hem güvenlik toplantıları yapıyoruz hem de kaymakamlarımızla, vali yardımcılarımızla, valimizle yaklaşık 3-4 saat onlarla ne yapabileceğimizi onlardan dinliyor ve ortak bir değerlendirmeyi gerçekleştiriyor ve adımlarımızı kararlaştırıyor. Eğer üzerimize bir vazife düşmüşse o vazifeyi gerçekleştirmek adına sorumluluklarımızı, yükümlülüklerimizi alıyor, bir taraftan Emniyet Genel Müdürümüz, bir taraftan Jandarma Genel Komutanımız, bir taraftan bakanlığımızın diğer bürokratları ile beraber oradan büyük bir anlayışla birlikte ayrılıyor ama arkamızda emin, güvenilir, milletimizi ve devletimizi emanet ettiğimiz bir anlayışı bırakarak huzurla Ankara’ya geri dönüyor, hem Bakanlar Kurulu sonrası gördüğümüz manzaraları anlatıyor ve arkadaşlarımızın fedakarlığı, cesareti ve işbilir kabiliyetlerini burada bakanlarımızla, Başbakanımızla, Cumhurbaşkanımızla paylaşıyor ve orada dalgalandırdıkları ay yıldızlı bayrağı ve görev bilincinin ne anlama geldiğini defalarca ifade ediyoruz” diye konuştu.