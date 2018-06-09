Soylu: Kandil’i ele geçirmek zamanlama meselesi
İçişleri Bakanı Soylu, Mehmetçik’in Kandil’in geldiğini belirterek “İstediğimiz zaman ve an Kandil’i ele geçirebiliriz. Türkiye çok yakında Kandil’de kahramanlarımızı görecek. Bu bizim için bir zamanlama meselesi” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşların verdiği desteğe işaret ederek, “PKK’ya karşı bir nefret oluştu. Özellikle bir kesimde çukur hadiselerinden sonra. Vatandaşın ortaya koyduğu güven bize çok ciddi destek sağlıyor” dedi. Terörle mücadelenin tamamen “demokrasi ve hukuk içerisinde” yürütüldüğünü vurgulayan Soylu, CNNTürk’te şunları söyledi: “Biz bunu demokrasi ve hukuk içerisinde bırakmamış olsaydık, Allah korusun... Siz Avrupa’nın diğer ülkelerin bunu ne yakınlıkta izlediğini bilirsiniz. Türkiye’nin başında boza pişirirlerdi. Burada güvenlik kuvvetlerimizin o hassasiyetine teşekkür etmek lazım. Bu, vatandaşla devlet arasındaki güveni en üst seviyeye çıkardı.”
BİZİM İÇİN YAKIN HEDEF
Soylu, Kandil’in daha önce Türkiye için uzak hedef olduğunu belirterek, “Kandil bizim için şu anda yakın hedef ve zamanlama hedefi” dedi. Soylu, PKK’nın psikolojik baskının bölgede vatandaşları canından bezdirdiğini vurgulayarak, eskiden “Kandil’e girersek nasıl bir durumla karşılaşırız. Ama Amerika ne der? İran, şu, bu ne der?” denildiğini hatırlattı. Soylu, “Bu meseleler çözüldü de mi Türkiye hareket ediyor, yoksa bu bizim artık umurumuzda olmadığı için mi?” sorusu üzerine “Biraz daha ikincisi. Birincisine de kısmen bağlı; Dünya, önümüze çok büyük bir meşruiyet aracı veriyorlar. Bu meşruiyet aracını biz de iyi yönetiyoruz” dedi.
Harita üzerinden Şırnak ve Hakkari sınır bölgelerini göstereren Soylu, “Yapmamız gereken bir şey var; ya burayı geri alacağız kendi topraklarımız içerinde hat kuracağız, ki orada güvenlik yollarıyla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ya da 20-25-30 km öteye inip, bazı yerlerde 40, bazı yerlerde 10 km’dir, ortalama 25 km bir düze inip Türkiye’yi orada muhafaza etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “İstediğimiz zaman ve istediğimiz an Kandil’i ele geçirebiliriz” diyen Soylu “Şu anda Türkiye’nin gücü bu noktadadır. Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Kandil’de bizim kahramanlarımızı görecek. Bu bizim için bir zamanlama meselesidir” dedi.
YA BİLGİSİZLİK, YA İHANET
Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarının daha acil olduğu için önce gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, muhalefetin ulusal güvenlik açısından “Zaten Kandil’i boşalttılar” dediğini hatırlattı. Soylu, “Sen nereden biliyorsun Kandil’i boşalttıklarını. Bu bir yanıltıcı bilgi. Sanki bunu seçime dayandırılan, bir siyasi hamle olarak değerlendiriyorlar. ‘Zaten orası boşalmıştı, sizin orada yapacak başka bir şeyiniz söz konusu değil’ diyerek bence bilmeden, öyle olduğuna inanıyorum, çünkü gerisi ihanete girer, Kandil’i muhafaza etmeye yönelik, orada yapacağımız işlemi hiçleştirmeye yönelik bir irade ortaya koymaya çalışıyorlar ki bu muhalefet açısından son derece tehlikeli bir oyundur” diye konuştu.
Afganistan dalgasında Amerika ve Bass etkisi
Afganistan’dan Türkiye’ye gelişlerle ilgili de Soylu, 2-,2,5 milyon Afgan’ın İran’da olduğunu söyledi. Soylu, Afganistan’da esas egemenin Amerika, Afganistan’daki Amerika Büyükelçisi’nin de John Bass olduğunu belirterek, Bass’ın 15 Temmuz’da Türkiye’de görev yaptığını anımsattı. Afganistan’da yıllık 5 bin ton olan afyon üretiminin 9 bin tona yükseldiğini, bunun son dönemde arttığı bilgisini veren Soylu, Afgan sığınmacıların İran’dan gelmediğini, direkt olarak Afganistan-İran hattının üzerinden Türkiye’ye geçtiklerini dile getirdi. Soylu, “Yani bu göçmenler, orada (İran’da) bekleyen 2-2,5 milyon insandan değil bunlar. Bu kadar yoğun bir göç dalgasının olabilmesi için bir bastırıcı etki yapılması lazım. Bu etkinin de tesadüf olduğunu düşünüyor değilim. Şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalacaktık; ‘Güneyden Suriyeliler, doğudan Afganlılar, biz ne oluyoruz?’ Bu ancak Türkiye’yi iyi bilen bir akıl tarafından bu kadar iyi kontrol edilebilir” diye konuştu.
FETÖ ile mücadele OHAL’siz de sürer
FETÖ ile mücadele konusunda belli bir noktaya gelindiğirni vurgulayan Soylu, OHAL’in kaldırılmasıyla ilgili de “Türkiye, OHAL olmadan da bu mücadeleye devam eder. Birtakım iyileştirmeler yapmak gerekir. Yani mücadeleyi zemininden ayırmamak için iyileştirmeler yapmak gerekir. Onlar da yapılarak yola devam edilir” diye konuştu. PKK ve FETÖ’nün bir çok suikast girişiminin önlendiği bilgisini veren Soylu “Olsaydı Türkiye kaotik bir ülke haline dönerdi. Allah’tan çok konuşup az eylem yapıyorlar” dedi. Yakalanan FETÖ’cülerin itirafları, aralarındaki yazışmaları, bilgisayar ve telefon incelenmelerinde “Yeni bir darbe ve suikast yapmayı” düşündüklerinin görüldüğünü belirten Soylu teröristbaşı Fetullah Gülen’in “hem subliminal hem de direkt mesajlar” vererek darbe çağrısı yaptığını anlattı. Soylu, “Mümkün olduğunca kendi örgütünü sürekli ayakta tutmaya yönelik adımlar atıyor. Ekonomik destekler veriyor. Tabii bunlar gün geçtikçe azalıyor diye konuştu. Soylu “Kuvvetleri, takatleri var mı? Kuvvetleri, takatleri şöyle; Avrupa’da, hatta Balkanlar’ın bir kısmında FETÖ yapılanması var. Sadece içeride bir operasyon yapıyor değiliz. Aynı zamanda dışarıda da bu operasyonun özellikle lojistik ayağını ve aslında mental ayağını kesmeye çalışıyoruz” dedi. Soylu, “Cezaevlerinde isyan gibi bir tehlike var mı?” sorusuna da “Müsaade eder miyiz sizce?” cevabını verdi. FETÖ’nün ideolojik çizgilerini gizlediğini anlatan Soylu, örgüt Gezi olayları gibi Türkiye’deki tüm olumsuzluklarda yer aldığını, bir taraftan kendi kamu görevlileri sayesinde “Böyle işler olur mu?” diye bilgi verirken, diğer taraftan ise el altından kamuoyunu tahrik edebilmek için Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medyayı kullandıklarını söyledi. Soylu, FETÖ’nün Facebook ve Twitter merkezlerine de ciddi etkileri olduğunu, olayları sosyal medyada tahrik edebilmek için ciddi ataklar yaptıklarını anlattı.
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