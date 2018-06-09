Soylu: Kandil’i ele geçirmek zamanlama meselesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadele konusunda Doğu ve Güneydoğu’daki vatandaşların verdiği desteğe işaret ederek, “PKK’ya karşı bir nefret oluştu. Özellikle bir kesimde çukur hadiselerinden sonra. Vatandaşın ortaya koyduğu güven bize çok ciddi destek sağlıyor” dedi. Terörle mücadelenin tamamen “demokrasi ve hukuk içerisinde” yürütüldüğünü vurgulayan Soylu, CNNTürk’te şunları söyledi: “Biz bunu demokrasi ve hukuk içerisinde bırakmamış olsaydık, Allah korusun... Siz Avrupa’nın diğer ülkelerin bunu ne yakınlıkta izlediğini bilirsiniz. Türkiye’nin başında boza pişirirlerdi. Burada güvenlik kuvvetlerimizin o hassasiyetine teşekkür etmek lazım. Bu, vatandaşla devlet arasındaki güveni en üst seviyeye çıkardı.”

BİZİM İÇİN YAKIN HEDEF

Soylu, Kandil’in daha önce Türkiye için uzak hedef olduğunu belirterek, “Kandil bizim için şu anda yakın hedef ve zamanlama hedefi” dedi. Soylu, PKK’nın psikolojik baskının bölgede vatandaşları canından bezdirdiğini vurgulayarak, eskiden “Kandil’e girersek nasıl bir durumla karşılaşırız. Ama Amerika ne der? İran, şu, bu ne der?” denildiğini hatırlattı. Soylu, “Bu meseleler çözüldü de mi Türkiye hareket ediyor, yoksa bu bizim artık umurumuzda olmadığı için mi?” sorusu üzerine “Biraz daha ikincisi. Birincisine de kısmen bağlı; Dünya, önümüze çok büyük bir meşruiyet aracı veriyorlar. Bu meşruiyet aracını biz de iyi yönetiyoruz” dedi.

Harita üzerinden Şırnak ve Hakkari sınır bölgelerini göstereren Soylu, “Yapmamız gereken bir şey var; ya burayı geri alacağız kendi topraklarımız içerinde hat kuracağız, ki orada güvenlik yollarıyla bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ya da 20-25-30 km öteye inip, bazı yerlerde 40, bazı yerlerde 10 km’dir, ortalama 25 km bir düze inip Türkiye’yi orada muhafaza etmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. “İstediğimiz zaman ve istediğimiz an Kandil’i ele geçirebiliriz” diyen Soylu “Şu anda Türkiye’nin gücü bu noktadadır. Türkiye çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Kandil’de bizim kahramanlarımızı görecek. Bu bizim için bir zamanlama meselesidir” dedi.

YA BİLGİSİZLİK, YA İHANET

Afrin ve Zeytin Dalı operasyonlarının daha acil olduğu için önce gerçekleştirildiğini anlatan Soylu, muhalefetin ulusal güvenlik açısından “Zaten Kandil’i boşalttılar” dediğini hatırlattı. Soylu, “Sen nereden biliyorsun Kandil’i boşalttıklarını. Bu bir yanıltıcı bilgi. Sanki bunu seçime dayandırılan, bir siyasi hamle olarak değerlendiriyorlar. ‘Zaten orası boşalmıştı, sizin orada yapacak başka bir şeyiniz söz konusu değil’ diyerek bence bilmeden, öyle olduğuna inanıyorum, çünkü gerisi ihanete girer, Kandil’i muhafaza etmeye yönelik, orada yapacağımız işlemi hiçleştirmeye yönelik bir irade ortaya koymaya çalışıyorlar ki bu muhalefet açısından son derece tehlikeli bir oyundur” diye konuştu.