Soylu: Kılıçdaroğlu'na sufleyi Alman istihbaratı verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeni Şafak’tan Ersin Çelik’in sorularını yanıtladı. Bakan Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘kontrollü darbe’ açıklamasında suflenin Alman İstihbaratından geldiğini belirtti. Soylu “O geceyi bir sinema dizisi gibi seyrederseniz bunu böyle söylersiniz. Bu lafı ilk önce kim çıkardı? Sufle Alman istihbarat teşkilatı, ABD ve İngiltere’deki bazı adamlar üzerinden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu lafa kondu” dedi.

HAYATININ ONURUNU KAÇIRDI

Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kılıçdaroğlu kontrollü kaçak. Türkiye büyük bir badire atlattı. İnsanlarımız şehit oldu, gazi olanlarımız var. O gecenin travmasını hala yaşayanlar var. Ankara’da bazı çocuklar aylarca uyuyamadılar uçak seslerinden dolayı. O geceyi bir sinema dizisi gibi seyrederseniz bunu böyle söylersiniz. Bu lafı ilk önce kim çıkardı? Sufle Alman istihbarat teşkilatı, ABD ve İngiltere’deki bazı adamlar üzerinden geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da bu lafa kondu. Veya ona dediler ki senin görevin bu ve bunu söylemek. Hani tankın önüne çıkıyordun? Hayatının onurunu kaçırdı, bu bir onur meselesidir. Siyaset yapan bir adam, kendisine müdahale etmek isteyenlere karşı ciddi bir direnç ortaya koyarsa tarih onu altın harflerle yazar.

UYUŞTURUCUDA AVRUPA İLE ORTAKLAR

Bakan Soylu PKK-Avrupa uyuşturucu ağını adım adım anlattı. PKK’nın uyuşturucu ticaretini Avrupa’yla beraber yaptığını söyleyen Soylu şunları ifade etti: Doğudan doğal uyuşturucuları Avrupa’ya naklediyorlar, oradan sentetik uyuşturucuları Türkiye’ye naklediyorlar. 1,5 milyar dolar para kazanıyorlar. Avrupa ile birlikte ortak bir taahhüt işinde bulunmuşlar. Avrupa vize serbestisini sağlamak için ne istiyor bizden? Terörle mücadele yasasını değiştirmemizi istiyor. Biz değiştirince PKK ile beraber ortak iş yapmış olacağız.

PARALARI KANDİL’E GÖNDERDİLER

Adamın rızkından para kesilir de PKK’ya para gönderilir mi? Oradaki paraları alıyorlar, Kandil’e gönderiyorlar. Şırnak Belediye Başkan vekilliğine görevlendirdiğimiz kardeşimiz diyor ki ‘çalışanları çağırdım, sokağa çıkın, vatandaşlara hizmetlerinizi gerçekleştirin.’ Sosyal medyayı kirlettiler, terör aracı haline getirdiler. Özellikle PKK-FETÖ bütün bunları yaptı. Siber Daire Başkanlığının kabiliyetlerini artırdık. Sosyal medyada terör propagandasıyla ilgili 6681 kişi gözaltına alındı. 2558 kişi de tutuklandı. 21 bin 106 kişi de savcılık aşamasında.

24 BİN 500 POLİS ALINACAK

24 bin 500 polis alıyoruz. 10 bin Özel Harekatçı sınavları tamamlandı. 10 bin üniversite mezunu polis memuru alımı ilanda. 2 bin 500 lise mezunu polis memuru Haziran ayında, 2 bin üniversite mezunu komiser yardımcısı alımları da Eylül ayında gerçekleştirilecek. 28 bin 200 jandarma alımı yapılacak. 28 bin 200 jandarma alıyoruz. 970 sahil güvenlik alıyoruz. Aynı zamanda gerek Güneydoğu'da gerekse büyük vilayetlerimizde bekçi alımı yapıyoruz.