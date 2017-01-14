İçişleri Bakanı Soylu, sabah namazı buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi

Bakan Özlü: Elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Türk tasarımı ile taksi modeliyle bir elektrikli otomobil üretimine geçeceğiz. Küresel bir başarı hedefliyoruz” dedi.