İçişleri Bakanı Soylu, sabah namazı buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocetepe Camii’nde sabah namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi.
- İHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah namazını Kocatepe Camii’nde kıldı. Bakan Soylu ardından Kocatepe Camii içindeki konferans salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Bakan Soylu’nun yanı sıra Ankara Valisi Ercan Topaca da katıldı.
Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, basına kapalı olarak devam etti.
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