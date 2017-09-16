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Soylu’ya alçakça fitne girişimi

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk’un annesinin mezarına yönelik eylemde yer aldığı tespiti yapılan Murat A. isimli şüphelinin olaydan kısa bir süre sonra sıradan vatandaş gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

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Soylu, fotoğraf çektiren şüphelilerden birisinin ertesi gün gözaltına alındığını belirterek “Önemli olan kimin bizimle fotoğraf çekilip çekilmeyeceği değil, bir suça karışıp karışmadığıdır” dedi. 

AYNI AŞAĞILIK TAVIR

Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un mezarı üzerinden yaratılmak istenen “fitne” girişimine bir yenisi daha eklendi. Cenazeye saldırı girişiminde bulunan provokatörler, halkın arasına karışıp Soylu ile de fotoğraf çektirdi. Soylu ile fotoğrafını Twitter hesabı üzerinden paylaşan şüpheli Murat A, yeni bir fitne girişimini de ateşledi. İnternette yayılan fotoğraf üzerine açıklama yapan Soylu ise, şüpheli şahısla çekilen fotoğraf üzerinden algı operasyonu çekmek isteyenlere “aşağılıksınız” diye seslendi. Soylu, “Bugün Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’nun idam edilişin 56’ncı yılı. Size benzeyen insan müsveddelerinin iftiralarıyla alçakça asıldılar.Yarım asır geçti aşağılık tavrınız asla değişmedi” dedi. 

FİTNE GERÇEĞİ ORTADA  

Olay günü yaşananları anlatan Soylu, İncek Karakolu’nda Aysel Tuğluk ile görüştüğünü ve 3.5 saat burada kaldığını kaydetti. Gerekli talimatları verip ayrılırken kendisini görmeye gelen mahalle eşrafından birçok kişiyle fotoğraf çektirdiği bilgisini veren Soylu, şunları kaydetti: 

“Önemli olan hayatımızın her döneminde kimin bizimle fotoğraf çekilip çekilmeyeceği değil, hukuk açısından bir suça karışıp karışmadığıdır. Talimatımız sonrası tahkikatın derinleşmesi sonucu 48 kişinin ifadesi alındı ve ifadesi alınan bu şahıs da savcının talimatıyla ertesi gün gözaltına alındı ve hala gözaltındadır. Mahalle eşrafının bizimle fotoğraf çekilme talebi, talimatımız sonucu yapılan incelemeyle fotoğraf çekilenlerlerden birinin de gözaltına alınması, fitne gerçeğini de değiştirmez.”

 

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