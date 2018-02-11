Söz bitti icraat görelim

Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturma hayallerini yerle bir eden Zeytin Dalı Harekatı’nın bitirilmesini isteyen ABD, Türkiye’de çok kalın bir ‘Amerikan yalanları’ dosyasıyla karşılanacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster, “Verdiğiniz hiçbir sözü tutmadınız, şimdi de söz değil sahadaki icraatları görmek istiyoruz” cevabı alacak. ABD’nin Zeytin Dalı Harekatı’nı ‘sınırlı tutun’ ve ‘Münbiç’e harekat yapmayın’ isteklerine Ankara’dan verilen “Tüm Suriye sınırımızdan PYD/PKK temizlenecek” cevabı üzerine Tillerson ve McMaster Türkiye yoluna düştü.

MEDYADAN MESAJ

Tillerson ve McMaster’ın kritik ziyaretleri öncesi Washington ABD basını üzerinden görüşmelerde “Afrin harekatının sınırlandırılması veya durdurulmasınının” isteneceği mesajı verildi. Türk-ABD ilişkilerinin ‘zor zamanlardan geçtiği’ne vurgu yapılan haberlerde “Görüşmelerin zor olacağı” vurgusu yapıldı.Ankara’daki diplomatik kaynaklar, ziyaretlerideki ‘zorluğun’ nedenlerini şöyle değerlendirdi: Türkiye’de terör eylemleri yürüten PYD/PKK’ya ABD’nin ‘kara gücüm’ diyerek müttefik ilan etmesi ve ağır silahlarla donatması,bu silahların Türkiye’ye karşı eylemlerde kullanılması, Türkiye’nin ulusal güvenliğini riske sokacak ‘terör ordusu’ kurma planı ve bunun haritalarının ayyuka çıkması, ABD’nin Türkiye’ye verdiği hiç bir sözü tutmaması... Kaynaklar, ABD’nin NATO’da müttefiki olan Türkiye yerine DEAŞ’la mücadele adı altında bir başka terör örgütü PYD/PKK’ya meşruiyet kazandırmaya çalıştığını vurgulayarak durumun ulusal güvenlik sorunu olduğunu kaydetti ve Türkiye›nin verilecek yeni sözleri dinleyip ‘yerine getirilmesini beklemeyeceğini’ söyledi.

FAZLA ALAN KALMADI!

İki ülke arasında görüşmelerde ABD’nin “Sınır güvenliğiniz için, terör örgütlerinin füzelerinin menzili olan 30 km’lik güvenlikli bölge oluşturulması ve sınırlı harekat” gibi tekliflerde bulunduğu, Türkiye’nin de bunları “ABD’nin amacı Türkiye’nin güvenliğinden çok, PYD/PKK’ya Afrin, Münbiç ve Fırat’ın doğusunda 30 km’lik hattın dışında kalan güvenli bir koridor oluşturmak” şeklinde değerlendirdiği öğrenildi. Türkiye’nin, NATO müttefiki olan ABD ile terörle mücadele için işbirliği yapmak istediği ama Washington’ın terör örgütleri PYD/PKK, DEAŞ ve FETÖ ile olan bağlantıları nedeniyle Ankara’nın “işbirliği için fazla harekat alanı” kalmadığına da dikkat çekildi. ABD’nin mevcut dış politikası ve askeri operasyonları nedeniyle Türkiye’nin sadece PYD/PKK’nın değil, DEAŞ ve FETÖ’nün de terör eylemlerinin hedefi olduğu da belirtildi.