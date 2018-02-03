Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Amza: Köklü ilişkilerimizi canlandırmanın tam zamanı

Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Pakeer Mohideen Amza, ülkesinin bağımsızlığının 70. yıl dönümünün aynı zamanda Türkiye ile diplomatik ilişkilerin de 70. yıl dönümü olduğunu belirterek, "Tarihe dayalı köklü ilişkilerimizi yeniden canlandırmanın ve insani ilişkilerimizi geliştirmenin ve ekonomi, kültür gibi alanlarda birlikte çalışmanın tam zamanı." dedi.

Büyükelçi Amza, Sri Lanka'nın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü ve Türkiye- Sri Lanka ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Sri Lanka'nın 1505'te Portekizlilerin başlattığı, Hollandalıların ve İngilizlerin devam ettirdiği 443 yıllık işgalin ardından 4 Şubat 1948'de bağımsızlığını kazandığını vurgulayan Amza, bağımsızlıklarının 70. yılını kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Bağımsızlık kutlamalarını Türkiye'de beş kentte geniş bir yelpazede düzenlenen programlarla kutlayacaklarına dikkati çeken Amza, Ankara'da verilecek milli gün resepsiyonun yanı sıra tanıtım etkinlikleri ve üç günlük yemek festivali de düzenleneceğini kaydetti.

Ankara'daki etkinlikleri Trabzon, Erzurum, Bursa ve İstanbul'daki programların izleyeceğini anlatan Büyükelçi Amza, Türkiye'deki Sri Lankalılar için bağımsızlıklarının 70. yıl kutlamalarını yapıyor olmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

"Hem bağımsızlığımızın hem de diplomatik ilişkilerimizin 70. yılı"

Sri Lanka'nın bağımsızlık ilanının Türkiye - Sri Lanka ilişkilerinde de önemli yer tuttuğunu dile getiren Amza, "Bağımsızlığımızı ilan etmemizin hemen ardından Türkiye ile diplomatik ilişkilerimizi tesis ettik. Bu yıl aynı zamanda diplomatik ilişkilerimizin de 70. yıl dönümüdür." dedi.

Amza, ikili ilişkilerin yüzyıllara dayandığını belirterek, "Sri Lanka'nın bağımsızlığını kazanmasından ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan çok önce, Osmanlı döneminde 1864'te başkentimiz Kolombo'da bir fahri konsolosluk vardı." diye konuştu.

Her iki ülkenin üniversitelerinin, Türkiye- Sri Lanka ilişkilerinin tarihin derinliklerine dayandığını gösteren kanıtları araştırdığını vurgulayan Amza, ilişkilerin bilinenden çok daha eski olduğuna inandığını söyledi.

Büyükelçi Amza, "Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel seyrediyor. Siyasi ilişkilerimiz mükemmel. Türkiye, zor zamanlarda yanımızda olan en yakın dostlarımızdandır. Türkiye hükümetinin tsunaminin yarattığı yıkımın ardından ülkemize nasıl yardım ettiği hala aklımda." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı dönemde 26 Aralık 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen tsunamiden etkilenen ülkeleri ziyareti sırasında 10 Şubat 2005'te Sri Lanka'ya yaptığı ziyareti unutmadıklarını dile getiren Amza, Sri Lanka'nın güneyinde tsunaminin zarar verdiği bölgede bir de Türk köyü inşa edildiğini hatırlattı.

Sri Lanka'nın da aynı şekilde Türkiye'ye zor günlerde destek verdiğinin altını çizen Amza, 15 Temmuz darbe girişimini devlet başkanı düzeyinde kınayan ve dayanışma mesajlarını ileten ilk ülkelerden birinin Sri Lanka olduğunu vurguladı.

"Dışişleri Bakanımızın bu yıl Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor"

Amza, iki ülke arasında devlet başkanları düzeyindeki temasların son derece iyi seyrettiğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2016'da Sri Lanka'ya yaptığı ziyareti hatırlatan Amza, "Dışişleri Bakanımızın Türkiye’yi bu yıl ziyaret etmesi planlanıyor." dedi.

Amza, Türkiye ve Sri Lanka'nın 26 yıl aradan sonra 2016'da Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı düzenleyerek, yaklaşık 200 milyon dolar olan ikili ticaret hacminin 2020 yılına kadar 500 milyon dolara çıkarılması hedefini ve buna ulaşmak için izlenecek yolu ele aldığını anımsattı.

Türkiye ve Sri Lanka'nın ortak noktalarından birinin de çay olduğuna işaret eden Büyükelçi Amza, çay tüketiminde dünyanın ilk sırasında yer alan Türkiye'nin seylan çayını da sevmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Her iki ülkenin çay endüstrilerinin iş birliği yapması halinde kazan - kazan formülü çerçevesinde karşılıklı yarar sağlanacağını kaydetti.

"Tarihe dayalı köklü ilişkilerimizi yeniden canlandırmanın tam zamanı"

Sri Lanka'nın seylan çayının yanı sıra başka bir çok güzelliklere sahip olduğunu belirten Amza, "Türk dostlarımızı selamlıyor ve onları ülkeme davet ediyorum." dedi.

Türk Hava Yollarının (THY) karşılıklı uçuşlarının da etkisiyle iki ülkenin turizm sektörünü bir araya getirmeye çalıştıklarını söyleyen Amza, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızın turistlere birbirinden farklı seçenekler sunan bu önemli, mükemmel ülkeye gelmesini, Türk halkının da güzellikleri ve iklimiyle ünlü Sri Lanka'ya gelmesini arzu ediyoruz. Halklarımızın bir araya gelmesi ve birbirini tanıması çok önemli. Tarihe dayalı köklü ilişkilerimizi yeniden canlandırmanın ve insani ilişkilerimizi geliştirmenin ve ekonomi, kültür gibi alanlarda birlikte çalışmanın tam zamanı."