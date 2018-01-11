Star muhabiri Gümüş’e ödül

Kuruluşu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne denk gelen Bem-Bir-Sen, trafik kazasında hayatını kaybeden eski genel sekreteri İbrahim Keresteci adına her yıl düzenlediği basın ödülleri töreni için bu yıl Diyarbakır’ı seçti. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dışilişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker de, “Onlarca ülkeden Diyarbakır’a gelen konfederasyon ve sendika başkanları var şu an aramızda. Şehirlerin televizyonlar ve medya yoluyla tanıtıldığı son kırk yıl içerisinde bu kadim kent maalesef terörle boğuşuyor. Bu yüzden insanlar Diyarbakır’ın güzelliklerini, hazinesini, evrensel değerlerini, medeniyetlere beşiklik etmiş olduğunu bilemediler” dedi.