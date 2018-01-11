Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Star muhabiri Gümüş’e ödül

“Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) 8. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede Star Gazetesi Muhabiri Kemal Gümüş’e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından, PKK, FETÖ gibi terörle mücadelede yapmış olduğu başarılı haberlerden dolayı ödül takdim edildi.

  • HABER MERKEZİ
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuruluşu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne denk gelen Bem-Bir-Sen, trafik kazasında hayatını kaybeden eski genel sekreteri İbrahim Keresteci adına her yıl düzenlediği basın ödülleri töreni için bu yıl Diyarbakır’ı seçti.  Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dışilişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker de, “Onlarca ülkeden Diyarbakır’a gelen konfederasyon ve sendika başkanları var şu an aramızda. Şehirlerin televizyonlar ve medya yoluyla tanıtıldığı son kırk yıl içerisinde bu kadim kent maalesef terörle boğuşuyor. Bu yüzden insanlar Diyarbakır’ın güzelliklerini, hazinesini, evrensel değerlerini, medeniyetlere beşiklik etmiş olduğunu bilemediler” dedi. 

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı

Uludağ'da mahsur kalan 3 kişi, askeri helikopterle kurtarıldı

Türkiye'de biten transferler

Türkiye'de biten transferler

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

Yemek hazırlarken virüslere dikkat!

4B kadrosuna geçecek taşeron işçilerin başvurusu bugün sona eriyor

4B kadrosuna geçecek taşeron işçilerin başvurusu bugün sona eriyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA