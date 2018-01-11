Star muhabiri Gümüş’e ödül
“Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikasının (Bem-Bir-Sen) 8. İbrahim Keresteci Basın Ödülleri sahiplerini buldu. Siyaset, bürokrasi ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı gecede Star Gazetesi Muhabiri Kemal Gümüş’e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla tarafından, PKK, FETÖ gibi terörle mücadelede yapmış olduğu başarılı haberlerden dolayı ödül takdim edildi.
- HABER MERKEZİ
Kuruluşu 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne denk gelen Bem-Bir-Sen, trafik kazasında hayatını kaybeden eski genel sekreteri İbrahim Keresteci adına her yıl düzenlediği basın ödülleri töreni için bu yıl Diyarbakır’ı seçti. Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dışilişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker de, “Onlarca ülkeden Diyarbakır’a gelen konfederasyon ve sendika başkanları var şu an aramızda. Şehirlerin televizyonlar ve medya yoluyla tanıtıldığı son kırk yıl içerisinde bu kadim kent maalesef terörle boğuşuyor. Bu yüzden insanlar Diyarbakır’ın güzelliklerini, hazinesini, evrensel değerlerini, medeniyetlere beşiklik etmiş olduğunu bilemediler” dedi.
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