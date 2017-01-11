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Star'a 15 Temmuz ödülü

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) tarafından düzenlenen geleneksel İbrahim Keresteci Basın Ödüllerinin yedincisi 15 Temmuz kahramanlarına, gazilerine ve şehitlerine gitti.

  • STAR / ANKARA
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10 Şubat 2010’da vefat eden Bem-Bir-Sen’in merhum Genel Sekreteri İbrahim Keresteci adına verilen basın ödülleri töreninin ana temasını 15 Temmuz hain darbe girişimi oluşturdu. Hain darbe girişimini yayınlarla kamuoyuna ulaştıran medya ödüllendirildi. Gecede Star Gazetesi adına Ercan Baysal ödülünü Çorum Eski milletvekili Ali Yüksel Kavuştu’nun elinden aldı. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, 15 Temmuz gecesi yapmış olduğu çağrılardan dolayı,  TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Şen ise kurumunu savunarak hayatını şehit olarak ödeyen memurlar adına ödül aldı. Bem-Bir-Sen Özel Ödülleri kapsamında En iyi Kuşak Dizisi, Sevda Kuşun Kanadı oldu.

 

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