Stratejik ortak!
Zeytin Dalı Harekatı’nda köşeye sıkışan PKK/PYD’liler, daha önce Tabka ve Rakka’da tüm dünyaya gösterdikleri DEAŞ ile aralarındaki ‘stratejik ortaklığı’ Afrin’de de hayata geçirdi.
Suriye'nin kuzeyinde ABD’nin oluşturmaya çalıştığı terör koridoru ve buradan Türkiye’ye yönelen tehdide karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü gününde ağır darbe yiyen PKK/PYD’li teröristler, inanılmaz bir alçaklığa daha imza attı. ABD’nin dünyaya ‘DEAŞ’a karşı savaşan askerler’ diye pazarladığı ancak Rakka ve Tabka’da DEAŞ ile anlaşan terör örgütü şimdi de Afrin’deki DEAŞ tutuklularını Mehmetçik’e karşı savaşma şartıyla serbest bıraktı. Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı. Paniğe kapılan dört bir tarafı çevrilen teröristler hoparlörle halka direniş çağrısında buluyor. Ancak hiçbir destek bulamayan terör örgütü, düzenledikleri ‘Türkiye’yi protesto’ eylemlerine çok az katılım nedeniyle iyice panikledi.
AZEZ’DEN YENİ CEPHE
Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü gününde Azez bölgesinden ikinci bir cephe daha açıldı. ÖSO güçleri, Münbiç kırsalında da operasyon yürütüyor. ÖSO operasyonlarının ABD askerlerinin de bulunduğu Münbiç’teki teröristlerin Afrin’e takviyeye gitmesini önlediği bildirildi. TSK’ya ait savaş uçakları da Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı’nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı’nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya’nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.
HASSA’DAN DA TANKLAR GİRDİ
Sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor. Mehmetçik başka bir cepheyi de Hatay/Hassa’da açtı. Hassa sınırındaki sınırdaki güvenlik duvarında açılan bölümü kullanan tanklar ve zırhlılar Suriye’ye geçiş yaptı. ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak Afrin’e girdi.
İŞGALCİ TERÖRİSTLERE ŞEHİTLERDEN MESAJ VAR
El Bab’da şehit düşen 72 askeri temsil eden 72 savaş uçağının sortileriyle başlayan Zeytin Dalı Harekatı’nda iki günde 7.5 km ilerleyen TSK birlikleri ve ÖSO askeri, 11 köyü terörist işgalinden kurtardı. Mehmetçik, Fırtına obüsleriyle terör mevzilerine atılan üzerlerinde şehitlerin isimleri yazılı top mermileri attı.
TÜRKİYE KİMSEYE TAAHHÜT VERMEDİ
DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin ile sınırlı kalacağına dair Rusya’ya taahhüt verildiği iddiasının doğru olmadığını duyurdu. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, 30 Ocak’ta yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne PYD/PKK’nın katılmaması konusundaki isteğinin diğer garantörler Rusya ve İran tarafından da kabul gördüğünü bildirdi. Kaynaklar, Soçi’deki Kongre’nin Cenevre’de yürütülen siyasi çözüm müzakerelerine değer katmak ve ivme kazandırmak için yapılacağının altını çizdi. Katılımcı listesinin henüz kesinleşmediğini ifade eden kaynaklar, listenin üç garantörün rızasıyla belirlendiğini belirtti. Rusya’ya Kürtleri temsil edecek, özellikle Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve diğer bağımsız bazı isimlerden oluşan bir liste verildiğini bildiren kaynaklar, Soçi’ye meşruiyet kazandıracak en önemli unsurun Suriye halkının her kesiminden mümkün olan geniş katılım olacağı değerlendirmesini yaptı. Kaynaklar, Türkiye’nin kongreyi desteklemesi için muteber muhalif yapıların katılımcılar arasında yer alması gerektiğini vurguladı. Kaynaklar, Rus basınında yer alan bazı iddialara ilişkin de Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’nın Afrin ile sınırlı kalacağı konusunda Rusya’ya taahhüt vermediğinin altını çizdi.
TEDAŞ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU
Kilis ile Hatay/Reyhanlı’ya 19 roket atan PKK/PYD teröristleri işgal altında tuttukları Haseke/Resulayn’dan Şanlıurfa/Ceylanpınar’ taciz ateşi açtı. Bir asker, yaralanırken ateş açılan bölge vuruldu. Hatay/Kırıkhan’da sınırın sıfır noktasındaki Karatepe’de ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara Afrin bölgesinden 2 roket atıldı. 1 TEDAŞ çalışanı şehit oldu, 3 ÖSO askeri yaralandı. Kİlis’e dün de 3 roket düştü.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.