Stratejik ortak!

Suriye'nin kuzeyinde ABD’nin oluşturmaya çalıştığı terör koridoru ve buradan Türkiye’ye yönelen tehdide karşı başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü gününde ağır darbe yiyen PKK/PYD’li teröristler, inanılmaz bir alçaklığa daha imza attı. ABD’nin dünyaya ‘DEAŞ’a karşı savaşan askerler’ diye pazarladığı ancak Rakka ve Tabka’da DEAŞ ile anlaşan terör örgütü şimdi de Afrin’deki DEAŞ tutuklularını Mehmetçik’e karşı savaşma şartıyla serbest bıraktı. Afrin’deki güvenilir yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü, daha önce çatışmalarda sağ ele geçirdiği DEAŞ’lıları, TSK ve ÖSO güçlerine karşı savaşmaları şartıyla hapishanelerden çıkardı. Paniğe kapılan dört bir tarafı çevrilen teröristler hoparlörle halka direniş çağrısında buluyor. Ancak hiçbir destek bulamayan terör örgütü, düzenledikleri ‘Türkiye’yi protesto’ eylemlerine çok az katılım nedeniyle iyice panikledi.

AZEZ’DEN YENİ CEPHE

Zeytin Dalı Harekatı’nın 3’üncü gününde Azez bölgesinden ikinci bir cephe daha açıldı. ÖSO güçleri, Münbiç kırsalında da operasyon yürütüyor. ÖSO operasyonlarının ABD askerlerinin de bulunduğu Münbiç’teki teröristlerin Afrin’e takviyeye gitmesini önlediği bildirildi. TSK’ya ait savaş uçakları da Afrin için fiziki korunma sağlayan stratejik önemdeki Burseya Dağı’nda yuvalanan terör hedeflerini vurdu. Terör örgütü, Burseya Dağı’nın hem Kilis il merkezi hem de muhaliflerin kontrolündeki Azez’e bakan konumu sayesinde bu bölgelerdeki sivilleri havan, top ve füze saldırılarıyla hedef alıyor. Burseya’nın teröristlerden temizlenmesiyle Türkiye sınır hattı ile birlikte Azez ve çevresindeki Suriyeli sivillerin güvenliğine yönelik tehditler azalmış olacak.

HASSA’DAN DA TANKLAR GİRDİ

Sınır hattındaki TSK birlikleri de Cinderis beledesinde Celeme, Hemidiyye, Haclar, Freriye ve Tel sellür köylerindeki PYD/PKK mevzilerini topçu atışına tutuyor. Mehmetçik başka bir cepheyi de Hatay/Hassa’da açtı. Hassa sınırındaki sınırdaki güvenlik duvarında açılan bölümü kullanan tanklar ve zırhlılar Suriye’ye geçiş yaptı. ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak Afrin’e girdi.