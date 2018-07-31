Suçsuz olsalar kahrolurlardı 

FETÖ’NÜN Atatürk Havalimanı’nı işgal girişimi davasına İstanbul Silivri’de devam edildi. Duruşmada, Havalimanı girişindeki tankın önüne yatarak darbe girişiminin sembol isimlerden biri olan müşteki Metin Doğan’ın ifadesi alındı.

O HAİNLERİ DURDURDUK

Sanıklarla 2 yılın ardından ilk kez karşı karşıya gelen Doğan, darbe girişimi gecesi havalimanına gitme nedenini ‘insanları sokağa dökerek vatan hainlerini durdurmak’ şeklinde açıkladı. Sanıkların yüzlerine baktığında herhangi bir suçluluk ibaresini görmediğini vurgulayan Doğan “15 yıl önce bir yanlış anlamadan dolayı nezarethaneye konuldum. Çıldırmıştım, delirmiştim. Suçum basit bir suçtu, bunlar vatan hainliği ile suçlanıyor. İki yılı aşkındır cezaevindeler. Eğer suçsuzlarsa, yemek yememeleri, hayatlarının kaymış olması lazım. Hepsi gülerek konuşuyor. Çok güzel saç tıraşı olmuşlar, çok bakımlılar” diye tepki gösterdi.

‘ATEŞ ET’ DİYE BAĞIRDIM

Doğan 15 Temmuz gecesi yaşananları şöyle anlattı: Tankın üzerinde 3 asker vardı. En üstteki, uçaksavarla bana nişan almış, bağırıyordu, ‘Ateş edeceğim’ diye. Ben de ‘Ateş et…’ diye bağırdım. Tankın altına yatınca bir anda sallanmaya başladı. 10-12 vatandaş etrafı sardı. Birlik olmuştuk. Amacıma ulaşmıştım. Bir tek tankı kullanandan şikayetçi değilim. Çünkü o beni görmeden ilerliyordu.