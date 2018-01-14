Suhulet içinde yumruklar atıldı
Hemen hemen her kurultayında ‘yumruk ittifakı’nın yaşandığı CHP’de tam bir demokrasi var! Kongrelerde alternatif isimler istemeyen, parti içi muhalefeti tehdit eden Kılıçdaroğlu’na CHP sözcüsü Tezcan’dan destek geldi: Kongrelerimiz suhulet içerisinde geçti. Özgürce yarış oldu.
FETÖ’nün kaset kumpasıyla geldiği CHP koltuğunu, delege oyunlarıyla koruyan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm tehditlerine rağmen CHP kurultayları kavgasız geçmiyor. CHP Sözcüsü’nün ‘suhulet içinde tamamladık’ dediği kongrelerinde ‘yumruk ittifakı’ sağlandı.
Her fırsatta demokrasiden demvuran ancak partiiçi demokrasiye izin vermeyen Kılıçdaroğlu, kavgaların yaşandığı İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Adana başta olmak üzere CHP kongrelerinde muhaliflerin alternatif liste sunmasını hazmedemiyor. Partilileri ‘canlı yayında’ azarlayan CHP lideri, daha da ileri gidip tehditler savurdu: “Bir CHP’li çıkar ‘Ben ne olacağım?’ derse derhal CHP’den istifa etsin. Bizim kapımız bunlara kapalı. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Delege hesabı yapanların partide işi yoktur. Birbirine sırtını dönenler bu partide hiçbir yere gelmeyecek. Herkesin her telden konuştuğu değil herkesin Türkiye’nin sorunları konuştuğu bir tüzük yapacağız ve herkes aynı dili konuşacak. Bu partide bir kişi davanın insanı değilse bu partide işi yoktur.” Son olarak Antalya’daki başkanlık devir teslim töreninde küfürlü kavga çıkarken, Kılıçdaroğlu’nun ‘yumruk ittifakı’nı Grup Başkanvekil Özgür Özel savundu. CHP Mersin İl Kongresi’nde konuşma yapan Özer, şunları söyledi: “CHP şu ana kadar yaptığı 78 il kongresinde parti içi demokrasinin, öz güvenin, kardeşliğin ve demokrasinin örneğini vermiştir. Partimizle gurur duyuyoruz.” CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da ‘yumruklu’ kongreleri destekledi: “Kongrelerimiz suhulet, yarış içerisinde geçti. Zaman zaman bazı tartışmalar olabilir. Kongre döneminin doğal gerilimleridir. Bizim kongrelerimiz özgürce yarışılan kongrelerdir.”
Kılıçdaroğlu gitti kavga çıktı
Yumrukların konuştuğu Antalya Kongresi’nin ardından “İstanbul Kongresi’nde kavga çıkmasın” talimatı veren Kılıçdaroğlu’nu partililer dinlemedi. İstanbul İl Kongresi’nde, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muharrem Aktaş ile bir grup arasında gerginlik yaşandı.
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