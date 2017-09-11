Suikastçılar aranıyor
Glock, Baretta, Sig Sauer, CZ 75, HS45, HS-9, Luger, Viking, Walther, Taurus... Aralarında suikast silahlarının da bulunduğu 50 tabanca Irak’tan Türkiye’ye sokulurken yakalandı. Şimdi silahların alıcısı aranıyor.
- SELİM EFE ERDEM
Teör örgütleri FETÖ, PKK ve DEAŞ’ın Türkiye›de kaos çıkarmaya yönelik suikast hazırlığında olduğu istihbaratının olduğu sırada, Türkiye’ye aralarında suikast silahlarının da bulunduğu 50 adet tabanca ve 82 şarjör sokmaya çalışan üç kaçakçı suç üstü yakalandı. DEAŞ’la mücadele adı altında PKK’ya verilen silahların Irak üzerinden Türkiye’ye sokulduğu şüphesi üzerinde duran Mardin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Adana’da takip altındaki olası terör hücreleri ile bağlantılı yönünde bulgular olduğunu da belirledi.
ADETA CEPHANELİK
Mardin ve Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği opearsyonda, İpekyolu üzerinde durdurulan bir TIR’da arama yapıldı. Bu sırada araç yangın tüpleri ve yakıt deposu içerisine gizlenmiş vaziyette adeta küçük bir cephanelik bulundu.
SUİKAST SİLAHLARI
13 adet HS-45 marka silah ve bu silaha ait 26 adet şarjör, 3 adet HS-9 Marka silah ve bu silaha ait 6 adet şarjör, 11 adet GLOCK marka silah ve bu silaha ait 11 adet şarjör, 8 adet LUGER Marka silah ve bu silaha ait 16 adet şarjör, 5 adet VIKING marka silah ve bu silaha ait 10 adet şarjör, 4 adet WALTHER Marka silah ve bu silaha ait 5 adet şarjör, 2 adet TAURUS Marka silah ve bu silaha ait 3 adet şarjör, 2 adet BERETTA Marka silah ve bu silaha ait 2 adet Şarjör, 1 adet SIG SAUER Marka silah ve bu silaha ait 1 adet şarjör, 1 adet CZ 75 Marka silah ve bu silaha ait 2 adet şarjör ele geçirildi.
TERÖR BAĞLANTISI
Olayla ilgili gözaltına alınan Salih B., İdris B. ve Şevki K.’nın, daha önce silah kaçakçılığından sabıka kaydı bulunduğu öğrenilirken, şahısların özellikle terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ ile olan bağlantıları üzerinde durulduğu kaydedildi. Ele geçen silahlar arasındaki özellikle Glock, suikast silahı olarak biliniyor. Terör örgütleri ve onlara bağlı hücrelerin, silah temininde bu tip kaçakçı grupları kullandığının bilindiğine dikkat çeken emniyet yetkilileri, şüphelilerin Adana’da bu tip takip altındaki potansiyel terör hücreleri ile irtibatının belirlendiğine de dikkat çekti.
Bir haftada 57 terörist etkisiz
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4-11 Eylül tarihlerinde bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerince bin 285 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda örgüte yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 117, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 27, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 451, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonlarda 39’u ölü, 15’i teslim, 3’ü sağ olmak üzere 57 terörist etkisiz hale getirildi. Muş, Bingöl, Tunceli, Hakkari ve Şırnak’ta yürütülen operasyonlarda terör örgütü mensuplarınca kullanılan 11 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 9 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi. Güvenlik güçlerince 12,5 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 35 el bombası, 4 bin 527 muhtelif mühimmat, 38’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 42 silah ele geçirildi.
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