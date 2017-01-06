Suikastle tehdit

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, önceki gün resmi Twitter hesabından Türkiye’nin eski başbakanlarından Nihat Erim’in, dönemin ABD Başkanı Richard Nixon ile 1971’de Beyaz Saray’da çekilen fotoğrafını paylaştı. Tweette “Ne günlerdi” anlamına gelen #TBT hashtaginin de bulunması dikkat çekti. Nihat Erim, 19 Temmuz 1980’de terör örgütü

THKP-C tarafından düzenlenen suikast sonucu şehit oldu. Bu olaydan 2 ay sonra ise 12 Eylül askeri darbesi gerçekleştirildi. Erim’in ne ziyaret tarihi ne de ölüm yıldönümüm gündemde değildi ama ABD Büyükelçiliği, daha önce sıkça yaptığı gibi iki ülke arasındaki siyasi gündeme ilişkin bir mesaj veriyordu.

SON NOKTAYA GELİNDİ

Türkiye-ABD ilişkilerinin Suriye’de PKK-PYD devleti kurmaya çalışması, DEAŞ’la mücadelede Türkiye’nin yalnız bırakması, 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan FETÖ’cülere kalkan olması nedeniyle kopma noktasına geldiği bu dönemde paylaşılan bu fotoğrafı yorumlayan uzmanlara göre, ABD, bir terör örgütü tarafından öldürülen Nihat Erim fotoğrafını paylaşarak “Son nokta suikast olur” mesajı verdi.

ZAMANLAMA MANİDAR

Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, fotoğrafın psikolojik mesaj içerdiğine dikkat çekerek, “Şu anda Türk Amerikan ilişkileri çok kötü. Bu fotoğraf, dönemin koşullarında ABD’nin kolaylıkla muhatap olduğu Türkiye’den bir resim. Belki ABD kısa bir süre sonra bu fotoğrafa dair ‘Bir kasıt yoktu’ açıklaması yapacaktır ancak hoş olmayan bir paylaşım” ifadesini kullandı.

MESAJ ÇOK AÇIK

Fotoğrafın Suriye’de PYD ve Türkiye’de İncirlik üssü tartışmalarının yaşandığı bir döneme denk gelmesine dikkat çeken Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Ortadoğu Uzmanı Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise “Nihat Erim’li fotoğraf paylaşımındaki mesaj, direkt suikast ile tehdittir” dedi.

ÇEMBER DARALDI

ABD için Ortadoğu’da çemberin daraldığına dikkati çeken Prof. Sofuoğlu, şunları söyledi: “ABD için Ortadoğu’da çember daralıyor. ‘Kara gücüm’ dediği PYD ve endirekt kara ordusu DEAŞ’ta yolun sonu göründü. El Bab’tan sonra Münbiç ve Rakka’nın hedef alanacağı görülüyor. İncirlik›te kapanırsa, ABD›nin aynı anda ön Asya, Kafkaslar, Ortadoğu ve Akdeniz›e hakim olduğu bir üssü kalmayacak. Nihat Erim’li fotoğraf, Türk liderlere çok açık bir suikast tehdittir.”

İLK DEĞİL

Washington daha önce de ABD Donanması’nın 241. kuruluş yıl dönümünde sosyal medya hesabından 1801-1805 yıllarında Trablus kıyılarında Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren temsili tabloyu kullanmıştı. Donanmanın resmi Twitter hesabında, “Amerika’nın denizcileri çetin, cesur ve hazırdır” ifadesine yer verilirken, elinde Türk bayrağıyla savaşan askerlerin öldürüldüğünü gösteren tablonun kullanılması tepki çekmişti.

BÜYÜKELÇİLİK: GİZLİ ANLAM YOK

ABD Büyükelçiliği'nden bir yetkili, arşivlerinde bulunan bir fotoğrafı Twitter'dan paylaştıklarını belirterek, “Arşivlerimizde bulunan bu fotoğraflar, ABD ile Türkiye arasındaki çok boyutlu, köklü ve tarihi ilişkileri gözler önüne sermektedir. Bu nedenle, söz konusu fotoğrafları bir süre önce #tbt etiketi ile paylaşmaya başladık. Başka bir niyet ya da vurgulanmak istenen başka bir husus bulunmamaktadır. Öte yandan, arşivlerde yer alan fotoğrafların yayınlanmasının arkasında gizli bir anlam bulmaya çalışanların amaçlarının sorgulanması gerekmektedir” dedi.