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Süleyman Şah eski yerine taşınacak

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık “Süleyman Şah Türbesi geçici olarak taşınmıştı eninde sonunda yerine taşınacak.

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Çünkü orası Türk toprağı” dedi. Katıldığı bir TV programında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Süleyman Şah Türbesi’nin eski yerine taşınacağını belirtti. Afrin bölgesinin tamamında, Tel Rıfat ve onun köyleri dahil, operasyon tamamlandığında Zeytin Dalı Harekatı’nın bitmiş olacağına dikkati çeken Işık, “Irak hükümetinden beklentimiz Sincar’ın Türkiye’ye tehdit oluşturan hiçbir unsuru barındırmaması, o zaman harekata gerek kalmaz” diye konuştu. Suriye’deki Türkiye toprağı olarak bilinen Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi’nin dedesi Süleyman Şah’ın türbesi DEAŞ tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra ikinci kez yerinden alınarak farklı bir noktaya taşınmıştı. 

Süleyman Şah Türbesi'nin daha önce bulunduğu Caber Kalesi PYD/ PKK'nın eline geçmişti.

Afrin’de hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de dağlık alanlara gizlenen terör örgütü PYD/PKK’ya yönelik hava operasyonu düzenledi. Afrin’in kuzeybatısındaki Raco bölgesinde ÖSO tarafından tespit edilen teröristlerin saklandığı tünele yapılan operasyonda Zeytin Dalı Harekatı sırasında kaçıp gizlenen teröristlerden ölenler olduğu belirtildi. Tünelde yaklaşık 35 terörist bulunuyordu. TSK ve  ÖSO, 18 Mart’ta Afrin’i terörden arındırmıştı. Operasyonlarda sıkışarak dağlık alanlara saklanan YPG/PKK üyelerine yönelik arama tarama faaliyetleri sürüyor. 

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