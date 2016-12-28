‘Sünni-Şii ayrımı yerine birlikte hareket etmeliyiz’

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, TÜRGEV tarafından Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen etkinlikte, Amerika’da eğitim gören ve TÜRKEN Vakfı tarafından gerçekleştirilen organizasyonla Türkiye’ye gelen Müslüman üniversite öğrencileriyle bir araya geldi. “Maalesef Müslüman ülkelerde ciddi gerilimler yaşanıyor. Bu gerilimler de bir ümmet olmamızı, bütünleşmiş ve birleşmiş bir ümmet olmamızı git gide daha da zor bir hale getiriyor” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Ortadoğu’da çok ciddi sıkıntılar yaşanmakta. Yine Müslümanların yaşadığı diğer ülkelerde birçok sorunların yaşandığını görüyoruz. Vekalet savaşlarının Irak, Suriye ve Yemen’de yapıldığını görüyoruz. Türkiye bu anlamda aslında önemli de bir rol oynuyor. Çünkü kendimizi Sünni ya da Şii olarak değil, bilhassa Müslüman olarak vurguluyoruz.”

ÜMMET VİZYONU

Erdoğan, şöyle devam etti: “Osmanlı daha önce Müslümanları bir bayrak, çatı altında bir araya getirebildi. Bunu gördük. Yine Kabe’de dört minber var. Bu dört minber, dört mezhebi temsil ediyor. Bizler birbirimizi Sünni-Şii olarak ayırmak yerine bir arada hareket etmek durumundayız. Daha önce bunun Osmanlı’da yapıldığını gördük. 20 milyon kilometre karelik alanda hep bir arada hareket ettiler. Bu anlamda Türkiye’deki Müslümanların, Amerika’daki Müslümanlarla bir arada olması birbirimizi daha iyi tanımamız ve bu tek ümmet vizyonunu birlikte paylaşmamız çok önemli.”