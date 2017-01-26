Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci meydanlar belirler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Afrika seyahati dönüşünde beraberindeki gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte Erdoğan’ın açıklamaları…

- GÜNEY AFRİKA’YA GİDECEĞİZ:Doğu Afrika’daki bu ziyaretler FETÖ ile mücadele için de önemli. Buralar, FETÖ’nün Afrika’daki önemli yapılanma merkezleri. Yapılandıkları en önemli yerlerden biri de Güney Afrika. Oraya da gideceğiz.

- TRUMP’LA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME: (Takvim var mı, Türkiye olarak ne mesaj vereceksiniz?) Telefon görüşmesini ilk akşam yapmıştık. Resmi ziyaretimizi de yapalım istiyoruz. Görüştüğümüzde ele alacağımız önemli konuların başında, Türkiye-ABD ilişkilerini gerçekten stratejik anlamda yeniden değerlendirmesini yapmak yer alıyor. Şu an stratejik anlamda ilişkilerimiz sağlıklı yürüyor mu? Sağlıklı hale getirmemiz lazım. Bir diğer önemli konu, Ortadoğu meselesidir.

- TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ:Ortadoğu’da Türkiye-ABD ilişkilerini sağlıklı bir konuma getirmemiz lazım. Ortadoğu meselesinde iki NATO ülkesine yakışır dayanışma içinde olduğumuz da söylenemez. Tabii burada Trump’ın NATO ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların neyi kapsayıp neyi kapsamadığını görüşmemizde öğrenmiş olacağız.

- GÜLEN’İN İADESİ: (FETÖ’nün terö rist başıyla ilgili konu, ABD görüşmelerinde nasıl ele alınacak?) Bu meselenin görüşeceğimiz en önemli konulardan biri olacak. Arzumuz, bu işin bir an önce neticelendirilmesidir. Verdiğimiz dosyaların, klasörlerin -85 koli verdik- akıbetini soracağız.

- ÇAVUŞOĞLU’NDAN CEVAP:(Astana’da DEAŞ ve El Nusra’ya karşı ortak mücadele vurgusu var, PYD, Hizbullah gibi unsurlarla ilgili vurgu yok. PYD’nin “Biz davet edilmedik, bu mutabakatı tanımıyoruz” dediği iddia ediliyor. Bunları nasıl değerlendirmek lazım?) Cevabı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu verdi: YPG’nin Astana’ya katılmasına biz izin vermedik. YPG’nin o tür açıklama yapması normaldir. YPG ve Hizbullah konusunda farklı görüşler var. İran, Hizbullah ve diğer Şii grupları destekliyor. Bunları rejim de destekliyor. Rusya da bu gruplara soğuk bakmıyor. Bunlara karşı ortak mücadelede konsensüs sağlanamaz.

- FIRAT KALKANI:Cerablus, El Rai, Dabık’ın ardından El Bab’a dayanılmış durumda. El Bab şu anda dört bir yanından kuşatılmış vaziyette.DEAŞ, orada kan kaybında.

- NETİCE ALINCA OHAL BİTER: (FETÖ’yle mücadelede hangi noktadayız, temizlendi mi?) Bunlar bu vatanın düşmanları. Burada şu kadar kişi alınsın sonra duralım asla böyle bir şey söz konusu değil. OHAL ile ilgili olarak da, şurada keselim diye bir şey de yok. Biz burada netice alana kadar yola devam edeceğiz. Bunlarla hukuk çerçevesinde mücadele için gereken neyse yapılacaktır. Şu anda askerimiz de polisimiz de operasyonlarda gayet başarılı bir şekilde süreci işletiyorlar.

- KAÇAKLAR:Yunanistan sığınan 8 alçağı bize vermiyor. Kendilerini ilk akşam aradım, bana verdiği söz 15-20 günde biz çözeriz. Bunlar, Türkiye’de terör eylemi yapmışlar, burada yargılanmaları gerekir. İade işlemindeki gecikme, tabii ki güvenin de sarsılmasına neden olur.

- MEYDANLARIN DİLİ: (Referandumdan evet çıkarsa, 2019’u beklemeden genel başkanlığa dönecek misiniz?) Öncelikle onu bağlayıcı bir şey yok. Seçim noktasına gelince, seçim noktasında konu 2019. Aslolan şey şu: Milletimizin buradaki kararlılığı. Bence milletimizin kararını görmemizde çok büyük fayda var. Bunu gördükten sonra, bunların değerlendirmesi de yapılabilir. Şu anda görünen o ki, millet kararlı. 7 şubat itibariyle herhalde kampanyalar başlayacak, meydanlar hareketlenecek diye düşünüyorum. Meydanların dili her zaman farklı olmuştur. Burada da yine meydanlara saygı duymak, meydanların dilini hep birlikte takip etmekte fayda var.

- CHP MİLLETE GİTMEZ:(CHP, Anayasa Mahkemesine gidiyor. Ne düşünüyorsunuz? Kullandıkları dil de ilginç. “Evet demek, İslam’a aykırı” dediler.) Anamuhalefet partisinin tek müracaat kapısı Anayasa Mahkemesi. Millete gitmeyi hiçbir zaman tercih etmiş değil. Bunların iki kapısı vardır: Ya gensoru, ya Anayasa Mahkemesi. Her ikisinden de geri giderler.

- KILIÇDAROĞLU’NA ELEŞTİRİ:Bunlar parlamentoda milli iradeyi tartıştılar. Daha da ileriye gittiler: “Her zaman milli iradenin dediği olmaz. Çoğunluğun kararı saygı duyulur diye bir şey yoktur” dediler. Milletimizin iradesine saygı duyulması lazım. Sayın Kılıçdaroğlu “İslami değildir” diyor. Acaba neyin İslami olduğundan haberi var mı, sormak lazım.

- PET ŞİŞE ATIYORLAR:Diyor ki, (CHP’yi kast ediyor) ‘Bu işler istişare ile yapılır’. Teklif, önce Anayasa Komisyonu’na geldi. Orada da tartışıldı, ama istişare metodu ile değil, pet şişe atma metodu ile tartışıldı! Bunların istişareden anladıkları da maalesef bu!

- MEYDANDA MISINIZ?:Meydanlara inip inmeyeceğim konusunu arkadaşlarımla istişare eder ona göre karar veririm. İstişare neticesinde gerekli olduğuna inanırsak, meydanlara çıkarız. Zira bizim bu konuyla ilgili olarak, ta belediye başkanlığımızdan bu yana söylediklerimiz var. Bundan sonra da söyleyeceklerimiz olabilir. Değerlendirme yapar kararımızı veririz.

Faizde aynı noktadayım

(Merkez Bankası’nın yüzde 0.75 puanlık faiz artışını değerlendirdi) Ben faiz konusunda aynı noktadayım. Bu konuda görüşümü öteden beri söylüyorum: Faizi artırmak, kuru da enflasyonu da olumsuz istikamette etkiler. Hatta ben özellikle faizde, taban tavan meselesinin dahi kaldırılmasını, sadece politika faizinin kalmasını savunan birisiyim. Faizle işsizliği azaltamazsınız. Niye? Çünkü girişimci yatırım yapamayacaktır. Hep söylüyorum, faizle enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bu işin ana sebebi faizdir. Kur baskısından kurtulmak için yerli paraya geçmek şarttır. Bakın Rusya ile bu konuda anlaştık, Çin keza, İran öyle. Avrupa’daki ülkelerde de yerli paraya geçme eğilimi başladı.

Astana olumlu adım

Koalisyon güçleri, ki bunların başını ABD çekiyor, Suriye’de de Libya’da da şu ana kadar bizim istediğimiz, beklediğimiz atılımı ortaya koyabilmiş değil. Fakat son Astana zirvesiyle, bir süreç başladı diyebiliriz. Bunun olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu olumlu adım, temennim odur ki kısa sürede meyvesini verir. Bu konuda, Trump ile de, yüz yüze görüşmeden önce belki bir telefon görüşmesi söz konusu olabilir.

Madagaskar’a TOKİ evleri

Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina’yla, hava limanına gelirken araçta da sohbet ettik. Sohbette, kentsel dönüşümü de konuştuk. Şehir ile hava limanı arasındaki yolun etrafından işe başlanabileceğinden bahsettik. ‘Sen buralarda oturan vatandaşları ikna eder misin’ dedim, ‘Ederim’ dedi. Bizim TOKİ’mizi, 14 senede 760 bin konut yaptığımızı, özel sektörümüzü anlattım. Dedim ki, “Buralarda konut yapımına girelim, dar gelirlere bu konutları açalım.” Bu adımları atma konusunda mutabık kaldık. Bu arada bu üç ziyaret bereketli oldu: Tanzanya’yla 10, Mozambik’le 6, Madagaskar’la 4 anlaşma imzaladık.

FETÖ’cü itirafçılar

İtirafçılar içerisinde samimi olanlar çıkabilir. Aralarında ‘ben yırtar mıyım’ düşüncesiyle itirafçı olmaya kalkmış olanlar da bulunabilir. Hakikaten itiraflar sayesinde yararlı bilgilere de ulaşılmış olabilir.