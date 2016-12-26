Suriye için gözyaşından ötesini yapmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, dünya liderlerinin eşlerine gönderdiği mektupta, “Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz. Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum” ifadelerine yer verdi. Mektubunda Suriye’deki gelişmeleri anımsatan Erdoğan, “Suriye’de hepimizin gözleri önünde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bu ülkede geçtiğimiz 5 yılda 600 binden fazla insan öldürüldü, 7 milyon insan evinden oldu, 5 milyon insan ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Kimyasal silahların dahi kullanıldığı çatışmalarda, çocuklar, kadınlar ve siviller katledildi. Yüreklerimiz artık bu acıya dayanamıyor” ifadelerini kullandı. Uluslararası toplumun gelişmelere karşı kayıtsızlığına dikkati çeken Erdoğan, “Bir anne, bir kadın ve hepsinden öte bir insan olarak, Suriye’de yaşanan bu dramı vicdanlarınıza arz ediyorum” dedi.

HAREKETE GEÇİLMELİ

“Suriye için gözyaşı dökmekten daha fazlasını yapmak mecburiyetinde olduğumuz bir dönemdeyiz.” ifadesini kullanan Erdoğan mektubunda şunları kaydetti: “Aç, susuz ve tıbbi yardımdan yoksun biçimde, ölümle baş başa bırakılan Suriyeli kadınlar ve çocuklar için tüm dünya kadınlarını harekete geçmeye davet ediyorum. Dünya kadınlarını, anne-babalarını kaybeden, tek başlarına, kimsesiz, korunmasız bir şekilde kaldıkları şu dünyada insanlığın vicdanına seslenen çocukları duymaya, yıkıntılar arasında evlatlarını arayan anne-babaların derdine çare olmaya çağırıyorum. Herkese ve her kuruma, harekete geçme çağrısı yapıyorum.”