Suriye için yeni anayasa önemli bir kazanım

ERDOĞAN-PUTİN, TELEFONDA SOÇİ ZİRVESİ VE ZEYTİN DALI’NI KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’le dün telefonda görüştü. Görüşmede Soçi’deki toplantıda Suriye için Anayasa Komisyonu kurulması kararının önemli bir kazanım olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Soçi’de düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlib dahil olmak üzere Suriye’yle ilgili son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede ikili ilişkilere de değinildi. İki lider, Ulusal Diyalog Kongresi’nde yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkati çektiler.

ASTANA VE CENEVRE

Anayasa Komitesi kurulması hususunda atılan adımın en önemli sonuç olduğuna işaret eden iki lider, kaydedilen gelişmenin, Astana’nın yanısıra Cenevre süreci ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı açısından da bir katma değer niteliği taşıdığını vurguladılar. BM kararı, Suriye’de acil ateşkes sağlanması ve ülkede siyasi çözümü sağlamayı öngörüyor. Gerginliği azaltma bölgesi olan İdlib’te yaşanan güvenlik sorunlarına değinen iki lider, Türkiye’nin gözlem noktaları oluşturma sürecine ivme kazandırma konusunda da mutabık kaldılar. Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatı hakkında Putin’le bilgi paylaşımında da bulundu. Karşılıklı anlayış ve işbirliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerine değindikleri görüşmede ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılıklarını da teyit ettiler.

TILLERSON’I ARADI

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.Görüşmede, Soçi Kongresi, Zeytin Dalı Harekatı ve Irak konuları ele alındı.

Erdoğan ve Putin Suriye’deki çözüm için Soçi’de alınan kararların önemine dikkat çekti.