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Suriye Koordinasyon Toplantısı'nda, Suriye Görev Gücü'nün, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgede yaptığı faaliyetler ele alındı

Suriye Koordinasyon Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında yapıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, 15 bakan yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı, AFAD, MİT ve Diyanet İşleri Başkanlığından yetkililer katıldı.

Toplantıda, Bakanlıkların ve ilgili kurumların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki faaliyetlerinde gelinen son durum ele alındı.

Bakanlık ve kurum yetkililerinin bölgede yaptıkları faaliyetlere ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a brifing sunduğu toplantıda, ortaya çıkan sorunlara ilişkin alınan ve alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, Avrupa Birliği tarafından Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verilmesi beklenen ikinci 3 milyar avroluk paketin nasıl değerlendirileceğine ilişkin öneriler tartışıldı.

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