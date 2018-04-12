Suriye toprağında gözümüz yok

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Afrin’in rejime devredilmesine ilişkin sözlerine dair bir soruya, “Lavrov’un sözleri muhtemelen bir soruya cevaptır. Bunun neden söylendiğine bakmak lazım. Biz Afrin operasyonunu gerçekleştirirken Rusya ile koordinasyon içinde olduk” cevabı verdi. Zeytin Dalı Harekatının hedefinin teröristleri etkisiz hale getirmek olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Şimdi ikinci aşaması insanların geri dönmesini sağlamak ve onlara bir şey verebilmek. Hayatlarını normalleştirmek ve bölgeyi istikrara kavuşturmak. Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok” diye konuştu. Siyasi süreç işlediği ve Suriye istikrara kavuştuğu zaman Suriye’nin sınır bütünlüğü konusunda bir endişenin olmaması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Fakat Türkiye olarak benim de güvenlik endişemin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Bugün şu an itibarıyla buranın rejime teslim edilmesi ne demek? Böyle bir şey olmaz. Çünkü rejim bir YPG ile çatışıyor, diğer gün işbirliği yapıyor” dedi.