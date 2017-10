Suriye’de ‘Fırat’ Baharı yaşanıyor

Türkiye’nin Fırat Kalkanı ile Suriye’deki oluşturduğu güvenli bölge, altı yıldır savaş, katliam ve göçlerle anılan bu ülkede adeta çekim merkezine dönüştü. Türkiye’den ve Suriye’nin diğer bölgelerinden göçün yaşandığı Fırat Kalkanı bölgesindeki nüfusun 1 milyona yaklaştığı, Ankara’nın açtığı okullarda 150 bin öğrencinin okula başladığı ve binlerce hastanın da tedavi edildiği öğrenildi.

Türkiye’nin DEAŞ’tan temizlediği Suriye’nin Cerablus, Azez, Mare, Rai ve Bab şehirleri, Ankara’dan başbakanlık, bakanlıklar ve belediyelerin olağanüstü alt yapı ve üst yapı yenilemesiyle bu ülkedeki iç savaş öncesindekinden daha parlak bir hale geldi. Önce yıkılmışları onarıp yenilerini de inşa eden Türkiye, 447 ilk ve orta dereceli okulda 6 bin öğretmenle 150 bin Suriyeli öğrenciyi yeniden okulla buluşturdu. Okullarda, daha önce Suriye’de öğretmen olan ve savaş nedeniyle Türkiye’ye göçen öğretmenlerin geri dönerek görev alması dikkat çekti.

AMBULANS DESTEĞİ

Eğitim alanında bunlar yaşanırken, Türkiye’nin her şehirde açtığı tam teşekküllü hastanelerde on binlerce Suriyeli tedavi edildi. Bu hastanelere, Suriyeli doktorların yanı sıra Türkiye’den atanan doktorlar görev aldı. Bu hastanelerde, muayene ve ilaç tedavisi yapan polikliniklerin yanı sıra her türlü duruma müdahale eden acil servis ve açık ameliyat yapan cerrahi servislerin yer aldığı kaydedildi. Bölgenin ilaç ve ambulans ihtiyacı da Türkiye tarafından karşılandı.

TAM GÜVENLİ BÖLGE OLDU

Türkiye’den başta Kilis ve Gaziantep belediyelerinin öncülüğünde yerel yönetimler ve STK’ların yol, su, kanalizasyon ve çöp toplama gibi alt yapı hizmetlerinin giderildiği Fırat Kalkanı bölgesinde, her şehirde tüm sosyal grupların temsil edildiği belediye meclislerinin oluşmasıyla demokrasinin de hayata geçtiği görüldü. Terörden temizlenen şehirlerde eğitim, sağlık, belediye hizmetlerinin yanı sıra polis ve zabıta güçlerinin devreye girdiği ‘tam bir güvenli bölge oluştuğu’ görüldü.