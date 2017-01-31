Babasına gözlerini vermek isteyen Suriyeli Gözyaşı, Erdoğan’ın misafiri oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Suriyeli Gözyaşı ve kardeşi Sidre ile babası Mamun Halit Nasır'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Suriyeli 27 yaşındaki Mamun Halit Nasır, İdlib’de rejim birliklerine ait savaş uçakları tarafından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını, parmaklarını ve gözlerini kaybetmişti. Babasının kendisini göremediği ve sevemediği için “Benim gözlerimi alıp babama verin. O görsün ve beni sevsin” sözleri ile tüm dünyada büyük yankı uyandıran Gözyaşı, kız kardeşi Sidre ve babası ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etti.

3 çocuk babası olan ve kızları Gözyaşı ve Sidre ile birlikte tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen baba Mamun Halit Nasır, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın misafiri oldu. Erdoğan, baba Nasır ve kızları Gözyaşı ve Sidre ile bir süre sohbet etti ve ardından da küçük kardeşlere hediyeler verdi.