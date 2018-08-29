Suriyeli Hristiyanlar PKK’yı lanetledi
Suriye’de PYD/PKK’nın işgalindeki Kamışlı ilçe merkezindeki onlarca Hristiyan, örgütün bu ayın ortasında Hristiyanlara ait iki okulu kapatmasını protesto için bir araya geldi.
PYD/PKK’yı lanetleyen eylemciler kapatılan okullarının yeniden açılması için sloganlar attı. Teröristler ise kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ancak kalabalık yaklaşık bir saat süren eylemin ardından meydandan ayrıldı. Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor. PYD/PKK, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Terör örgütü, 10 Ağustos’ta Kamışlı’ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.
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