Suriyeli Hristiyanlar PKK’yı lanetledi

PYD/PKK’yı lanetleyen eylemciler kapatılan okullarının yeniden açılması için sloganlar attı. Teröristler ise kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı ancak kalabalık yaklaşık bir saat süren eylemin ardından meydandan ayrıldı. Terör örgütü, işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda, üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist görüşler aşılıyor. PYD/PKK, ilkokullarla başladığı ve geçen sene 9. sınıflara da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve 11. sınıflarda da yaygınlaştırmaya hazırlanıyor. Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Terör örgütü, 10 Ağustos’ta Kamışlı’ya bağlı Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okullarını da kapatmıştı.