Suriyelilerin umudu Türkiye
Terör örgütleri PYD ve DEAŞ’ın zulmünden kaçan binlerce Suriyeli, Türkiye’nin Afrin operasyonuna destek veriyor. TSK’nın destan yazdığını belirten halk harekâtın başarıyla sonuçlanması için dua ediyor.
- KEMAL GÜMÜŞ İDLİB
Fırat Kalkanı kapsamında Cerablus ile El Bab’ın DEAŞ’tan kurtarılmasıyla Suriyeliler arasında dilden dile dolaşan Türkiye destanı, TSK’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtıyla yeni umutları beraberinde getirdi. DEAŞ ve PYD/PKK’nın zulmünden kaçarak kamplara sığınan on binlerce Suriyeli operasyonun başarılı olmasın ardından bir an evvel köylerine dönmenin hayalini kuruyor. Star, İdlip’teki kamplarda Suriyelilerin nazmını tuttu.
EVİMİZİ TALAN ETTİLER
İdlip’e bağlı Babul Heva sınır kapısına 10 kilometre mesafedeki kapta kalan mültecilerden Salih Ahmet, “DEAŞ ile PYD halka çok zulüm yaptı. Evimizi barkımızı talan ettiler. PYD zorla gençleri kaçırarak ellerine silah verip ölüme götürüyor. DEAŞ da öldürüyordu. Türkiye başından beri Suriye’de kanın durması için çalıştı. İnşallah Cerablus ile El Bab’da olduğu gibi Türkiye burada da muvaffak olur” dedi.
Salim Ali, Afrin’deki akrabalarının PYD’ye destek vermediği için zorla sürgün edildiğini anlatarak, “PYD ya bize katılın ya da terk ediyor diyor. Akrabalarımızın çoğu evlerini terk ederek kamplara gittiler. Türkiye kontrolündeki bölgeler cennet gibi oldu. İnşallah Afrin bir an evvel Türkiye’nin kontörlüne geçer biz de köyümüze geri döneriz. Türkiye’nin girdiği yerleri yeniden hayat buluyor. Allah Türkiye’ye güç versin” diye konuştu.
ABD SİLAH GÖNDERİYOR
Ahmet Derwiş ise şunları söyledi: “Türkiye bize ilaç ve gıda gönderiyor. Esad yıllarca Kürtleri yok saydı. Batı bize yardım etmiyor. Yabancı ülkeler sadece silah gönderiyor. Amerika insanlar daha çok birbirlerini öldürsün diye silah gönderiyor. Sayısız insanı barbarca katlettiler. Allah Türkiye’yi muzaffer etsin.”
BAŞARI DESTAN OLUYOR
Suriye’de içerisindeki 1410 kamptan bazılarının güvenliğinden sorumlu komutan Ebu Hattap Türkiye’nin Afrin operasyonunun çok olumlu ilerlediğini belirterek, şunları kaydetti: “Suriye halkının güvenliğini gerçek manada düşünen tek ülke Türkiye’dir.
PYD’nin zorla sürgün ettiği sayısız insana umut oldu. Cerablus ve El Bab’da Türkiye’nin destan yazdığı kamplarda dilden dile dolaşıyor. Afrin ve çevresindeki yüz binlerce insan dört gözle PYD’nin temizlenmesini bekliyor ve dua ediyor.”
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