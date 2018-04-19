Suriye’nin kuzeyi uluslararası terör yuvası
Suriye’nin PYD/PKK işgalindeki bölgeleri, yabancı teröristler ve sol terör örgütlerinin eğitim kamplarıyla terör yuvası haline geldi. PKK çatısında HBDH adıyla birleşen terör örgütleri Kobani, Münbiç ve Kamışlı’daki kamplarda eğitim alarak Türkiye’ye terör eylemi yapmak için geliyor.
Terör örgütü PKK tarafından kurulan Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) ile birlikte Türkiye’de de legal siyasi uzantıları veya illegal olarak faaliyette bulunan yasadışı sol terör örgütleri için Suriye’nin kuzeyi terör yuvasına dönüştü.
TERÖR KOALİSYONU
2016’de kurulan Terör Koalisyonu HBDH’nin içinde; Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP), Türkiye Komünist Parti/Marksist–Leninist Konferans (TKP/ML), Marksist Leninist Silahlı Propaganda Birlikleri (MLSPB), Maoist Komünist Partisi (MKP), Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L), Türkiye İhtilalci Komünist Birliği (TİKB), Devrimci Komünarlar Birliği (DKP), Devrimci Karargah (DK) Proleter Devrimciler Koordinasyonu bulunuyor. Bu terör örgütleri, PKK/KCK ile eylem birlikteliği özellikle Tunceli kırsal alanında ortak terör eylemleri yaptı.
HAMİLERİ AMERİKA!
Suriye’deki yasadışı sol terör örgütleri bölgede; 2014’de kurulan Birleşik Özgürlük Güçleri (BÖG) ve 2015’de kurulan Enternasyonalist Özgürlük Taburu (EÖT) adı altında faaliyetlerine devam ediyor. EÖT içerisinde Suriye’ye yasadışı sol örgütler vasıtası ile getirilen yabancı teröristler de yer alıyor. Bu oluşumlar Suriye’nin kuzeyini aynı zamanda silahlı çatışma deneyimi kazanmak için kullanıyor. ABD’nin PYD/PKK’yı gizlemek için kurduğu paravan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içerisinde sol terör örgütleri de yer alıyor. Bu örgütlerin kampları ise Suriye’nin Türkiye sınırına yakın olan Rasulayn (Serekaniye), Kobani ve Kamışlı bölgelerinde yoğunlaşıyor.
TERÖRİST BM’Sİ GİBİ
Bu kampların yanı sıra PYD/PKK’nın Kobani, Münbiç, Kamışlı ve Zeytin Dalı Harekatı öncesinde Afrin’de bulunan kamplarında ise kendileri için ayrılan özel alanlarda üyelerine başta silah kullanımı olmak üzere bomba ve suikast konularında pratik eğitimler veriyor. Kamplarda başta ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Hollanda ve Uzakdoğu ülke vatandaşları, PYD/PKK ve sözde kadın yapılanması YPJ’ye katılarak, çeşitli eğitimlerden geçiriliyor. Bu uluslararası teröristlerin bazıları çatışmalarda öldürülürken, bazıları ise ülkelerine dönerek, terör faaliyetlerinde bulunuyor. Suriye’nin kuzeyi küresel anlamda terör eğitim yuvasına dönüşmüş durumda.
ETKİSİZLEŞTİRİLİYORLAR
Kamplar, sol örgütlerin Türkiye’deki silahlı örgütlenmeleri için bir eğitim sahası halinde. Yüzlerce terörist DEAŞ ile savaşmak bahanesiyle bu bölgelere gelerek eğitim aldı. Bu teröristlerin büyük bir bölümü Türkiye’nin Suriye’de icra ettiği operasyonlarda etkisiz hale getirilirken Türkiye’ye eylem yapmak için gelen teröristler de güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getiriliyor.
TÜRKİYE’Yİ 4 ANA TERÖR BÖLGESİNE AYIRDILAR
Güvenlik ve Strateji uzmanı Abdullah Ağar şu değerlendirmelerde bulundu: “Burada aslında PKK bir hami örgüt, çatı örgüt yani bu yasadışı silahlı solu fonlamak ve yönetmek üzere temel bir refleks üretti. Amaç ne? Aslında PKK’nın örgüte eleman temininde yaşamış olduğu zorluklar. Bir diğer tarafıyla ise erişim alanları. Şimdi bakıldığı zaman 12 Mart 2016’da ortaya konulan ilandan sonra bir strateji ürettiklerini görüyoruz. PKK, başat rol oynamak üzere Türkiye’yi ‘sözde’ dört ana terör alanına ayırdılar.
BİRİNCİ alan Ankara, İstanbul İzmir gibi büyükşehirler. İkincisi özetle Suriye sınırında kalan şehirlerimiz. Üçüncüsü, Kuzeydoğu Anadolu, dördüncüsü ise Tunceli’yi de içine alan bir Karadeniz yapılanması peşine düştüler ve bu yapılanma üzerinden eylemler icra etmeye başladılar.” Ağar, sol örgütler ile PYD/PKK işbirliğinin siyasi ayağına da vurgu yaparak, “Burada eş başkanlık müessesesinin aslında bu örgütlerle yapılan işbirliğinin, meşru gösterilmeye çalışılan yapılar üzerinden tecelli ettiğini görüyoruz” dedi.
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