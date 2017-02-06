Taksim’de camiye onay çıktı

Taksim’e cami yapılmasına ilişkin beklenen karar çıktı. İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mimar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın imzasını taşıyan cami projesini onayladı. Cami projesinin Kurul’da 19 Ocak’ta onaylandığı öğrenildi. Kurul’un onayında geçen cami projesi bin 482 metrekarelik bir alanda hayata geçirilecek. Caminin taban oturumu 900 metre olarak projelendirildi. Taksim Cami için planlanan zemin üstü bina yüksekliği 20,70 metre, kubbe yüksekliği 9,6 metre, toplam mahya yüksekliği ise 30,3 metre. Planlanan yükseklik, cami alanına yakın iki kilisenin yüksekliğine denk olacak.

Caminin yapılacağı yer ise Taksim Sular İdaresi’nin hemen arkasında bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait arsa üzerine yapılacak caminin üç kat altına 180 araçlık otopark ve konferans salonu inşa edilecek.İlk olarak alanda bulunan dükkânların tahliyesi yapılacak. Ardından da ruhsatlandırma aşamasına geçilecek. Vakıflar ‘ın yürüteceği süreç sonrası ruhsatlandırma işlemi için Beyoğlu Belediyesi devreye girecek.

KARARI BOZMUŞTU

Taksim’e cami yapımı konusunun geçmişi 49 yıl öncesine dayanıyor. Danıştay, 1983 yılında Taksim’e cami, çarşı, otopark yapılmasının kamu yararına uygun olmadığı gerekçesi ile izin vermedi. Taksim’e cami yapılması tartışması 1990’lı yılların ortasında yeniden alevlendi. Proje, 2011 yılında yeniden dava konusu oldu. Bu kez Danıştay 6. Dairesi, Temmuz 2015’te, Taksim’e cami ve Galatasaray katlı otoparkı gibi projelere dayanak oluşturan Beyoğlu imar planlarının iptaline ilişkin kararı bozmuştu.

ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir süre önce “Taksim’deki maksemi biliyorsunuz. Oradaki tarihi duvarın arkasına Taksim Camisi’ni inşa edeceğiz. Taksim’in tamamını yayalaştıracağız. Bütün trafiği yerin altına alacağız” açıklamasını yapmıştı.